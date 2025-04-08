İstanbul'da Kira Fiyatları Belli Oldu! Kirası En Düşük ve En Yüksek İlçeler Açıklandı

İstanbul’da kira fiyatları ilçe ilçe açıklandı. Kira artışı hız kesmiyor. Fiyatlar asgari ücreti katladı. Mart ayında iki ilçede kiralar 60 bin TL’yi aştı. Uzmanlar, yaz aylarında fiyatların daha da yükselebileceği uyarısında bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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İstanbul'da Kira Fiyatları Belli Oldu! Kirası En Düşük ve En Yüksek İlçeler Açıklandı - Resim: 1

Gayrimenkul analiz sitesi Endeksa, mart ayında İstanbul'da kirası en yüksek ve en düşük ilçeleri açıkladı.

İşte İstanbul'da ilçe ilçe kira fiyatları...

1 40
İstanbul'da Kira Fiyatları Belli Oldu! Kirası En Düşük ve En Yüksek İlçeler Açıklandı - Resim: 2

ESENYURT
Ortalama kira fiyatı: 16.717 TL

2 40
İstanbul'da Kira Fiyatları Belli Oldu! Kirası En Düşük ve En Yüksek İlçeler Açıklandı - Resim: 3

ARNAVUTKÖY
Ortalama kira fiyatı: 17.180 TL

3 40
İstanbul'da Kira Fiyatları Belli Oldu! Kirası En Düşük ve En Yüksek İlçeler Açıklandı - Resim: 4

ESENLER
Ortalama kira fiyatı: 17.199 TL

4 40
İstanbul'da Kira Fiyatları Belli Oldu! Kirası En Düşük ve En Yüksek İlçeler Açıklandı - Resim: 5

SULTANGAZİ
Ortalama kira fiyatı: 18.164 TL

5 40
İstanbul'da Kira Fiyatları Belli Oldu! Kirası En Düşük ve En Yüksek İlçeler Açıklandı - Resim: 6

FATİH
Ortalama kira fiyatı: 19.268 TL

6 40
İstanbul'da Kira Fiyatları Belli Oldu! Kirası En Düşük ve En Yüksek İlçeler Açıklandı - Resim: 7

BAĞCILAR
Ortalama kira fiyatı: 19.692 TL

7 40
İstanbul'da Kira Fiyatları Belli Oldu! Kirası En Düşük ve En Yüksek İlçeler Açıklandı - Resim: 8

SİLİVRİ
Ortalama kira fiyatı: 20.102 TL

8 40
İstanbul'da Kira Fiyatları Belli Oldu! Kirası En Düşük ve En Yüksek İlçeler Açıklandı - Resim: 9

AVCILAR
Ortalama kira fiyatı: 20.426 TL

9 40
İstanbul'da Kira Fiyatları Belli Oldu! Kirası En Düşük ve En Yüksek İlçeler Açıklandı - Resim: 10

SULTANBEYLİ
Ortalama kira fiyatı: 20.754 TL

10 40
İstanbul'da Kira Fiyatları Belli Oldu! Kirası En Düşük ve En Yüksek İlçeler Açıklandı - Resim: 11

GÜNGÖREN
Ortalama kira fiyatı: 20.918 TL

11 40
İstanbul'da Kira Fiyatları Belli Oldu! Kirası En Düşük ve En Yüksek İlçeler Açıklandı - Resim: 12

ÇATALCA
Ortalama kira fiyatı: 21.019 TL

12 40
İstanbul'da Kira Fiyatları Belli Oldu! Kirası En Düşük ve En Yüksek İlçeler Açıklandı - Resim: 13

BAYRAMPAŞA
Ortalama kira fiyatı: 21.042 TL

13 40
İstanbul'da Kira Fiyatları Belli Oldu! Kirası En Düşük ve En Yüksek İlçeler Açıklandı - Resim: 14

BAHÇELİEVLER
Ortalama kira fiyatı: 21.513 TL

14 40
İstanbul'da Kira Fiyatları Belli Oldu! Kirası En Düşük ve En Yüksek İlçeler Açıklandı - Resim: 15

SANCAKTEPE
Ortalama kira fiyatı: 22.177 TL

15 40
İstanbul'da Kira Fiyatları Belli Oldu! Kirası En Düşük ve En Yüksek İlçeler Açıklandı - Resim: 16

GAZİOSMANPAŞA
Ortalama kira fiyatı: 22.267 TL

16 40
İstanbul'da Kira Fiyatları Belli Oldu! Kirası En Düşük ve En Yüksek İlçeler Açıklandı - Resim: 17

KÜÇÜKÇEKMECE
Ortalama kira fiyatı: 23.969 TL

17 40
İstanbul'da Kira Fiyatları Belli Oldu! Kirası En Düşük ve En Yüksek İlçeler Açıklandı - Resim: 18

ÇEKMEKÖY
Ortalama kira fiyatı: 24.558 TL

18 40
İstanbul'da Kira Fiyatları Belli Oldu! Kirası En Düşük ve En Yüksek İlçeler Açıklandı - Resim: 19

PENDİK
Ortalama kira fiyatı: 24.888 TL

19 40
İstanbul'da Kira Fiyatları Belli Oldu! Kirası En Düşük ve En Yüksek İlçeler Açıklandı - Resim: 20

KAĞITHANE
Ortalama kira fiyatı: 25.409 TL

20 40
İstanbul'da Kira Fiyatları Belli Oldu! Kirası En Düşük ve En Yüksek İlçeler Açıklandı - Resim: 21

TUZLA
Ortalama kira fiyatı: 25.422 TL

21 40
İstanbul'da Kira Fiyatları Belli Oldu! Kirası En Düşük ve En Yüksek İlçeler Açıklandı - Resim: 22

BEYLİKDÜZÜ
Ortalama kira fiyatı: 25.951 TL

22 40
İstanbul'da Kira Fiyatları Belli Oldu! Kirası En Düşük ve En Yüksek İlçeler Açıklandı - Resim: 23

BÜYÜKÇEKMECE
Ortalama kira fiyatı: 26.853 TL

23 40
İstanbul'da Kira Fiyatları Belli Oldu! Kirası En Düşük ve En Yüksek İlçeler Açıklandı - Resim: 24

ZEYTİNBURNU
Ortalama kira fiyatı: 27.198 TL

24 40
İstanbul'da Kira Fiyatları Belli Oldu! Kirası En Düşük ve En Yüksek İlçeler Açıklandı - Resim: 25

ÜMRANİYE
Ortalama kira fiyatı: 27.567 TL

25 40
İstanbul'da Kira Fiyatları Belli Oldu! Kirası En Düşük ve En Yüksek İlçeler Açıklandı - Resim: 26

KARTAL
Ortalama kira fiyatı: 27.842 TL

26 40
İstanbul'da Kira Fiyatları Belli Oldu! Kirası En Düşük ve En Yüksek İlçeler Açıklandı - Resim: 27

BAŞAKŞEHİR
Ortalama kira fiyatı: 28.324 TL

27 40
İstanbul'da Kira Fiyatları Belli Oldu! Kirası En Düşük ve En Yüksek İlçeler Açıklandı - Resim: 28

EYÜPSULTAN
Ortalama kira fiyatı: 28.528 TL

28 40
İstanbul'da Kira Fiyatları Belli Oldu! Kirası En Düşük ve En Yüksek İlçeler Açıklandı - Resim: 29

MALTEPE
Ortalama kira fiyatı: 29.748 TL

29 40
İstanbul'da Kira Fiyatları Belli Oldu! Kirası En Düşük ve En Yüksek İlçeler Açıklandı - Resim: 30

BEYOĞLU
Ortalama kira fiyatı: 30.596 TL

30 40
İstanbul'da Kira Fiyatları Belli Oldu! Kirası En Düşük ve En Yüksek İlçeler Açıklandı - Resim: 31

ATAŞEHİR
Ortalama kira fiyatı: 30.965 TL

31 40
İstanbul'da Kira Fiyatları Belli Oldu! Kirası En Düşük ve En Yüksek İlçeler Açıklandı - Resim: 32

ŞİŞLİ
Ortalama kira fiyatı: 31.206 TL

32 40
İstanbul'da Kira Fiyatları Belli Oldu! Kirası En Düşük ve En Yüksek İlçeler Açıklandı - Resim: 33

ÜSKÜDAR
Ortalama kira fiyatı: 32.445 TL

33 40
İstanbul'da Kira Fiyatları Belli Oldu! Kirası En Düşük ve En Yüksek İlçeler Açıklandı - Resim: 34

BEYKOZ
Ortalama kira fiyatı: 33.678 TL

34 40
İstanbul'da Kira Fiyatları Belli Oldu! Kirası En Düşük ve En Yüksek İlçeler Açıklandı - Resim: 35

ŞİLE
Ortalama kira fiyatı: 36.351 TL

35 40
İstanbul'da Kira Fiyatları Belli Oldu! Kirası En Düşük ve En Yüksek İlçeler Açıklandı - Resim: 36

ADALAR
Ortalama kira fiyatı: 37.500 TL

36 40
İstanbul'da Kira Fiyatları Belli Oldu! Kirası En Düşük ve En Yüksek İlçeler Açıklandı - Resim: 37

BAKIRKÖY
Ortalama kira fiyatı: 42.820 TL

37 40
İstanbul'da Kira Fiyatları Belli Oldu! Kirası En Düşük ve En Yüksek İlçeler Açıklandı - Resim: 38

KADIKÖY
Ortalama kira fiyatı: 52.731 TL

38 40
İstanbul'da Kira Fiyatları Belli Oldu! Kirası En Düşük ve En Yüksek İlçeler Açıklandı - Resim: 39

BEŞİKTAŞ
Ortalama kira fiyatı: 61.512 TL

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İstanbul'da Kira Fiyatları Belli Oldu! Kirası En Düşük ve En Yüksek İlçeler Açıklandı - Resim: 40

SARIYER
Ortalama kira fiyatı: 64.454 TL

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