İstanbul'da Kira Fiyatları Belli Oldu! Kirası En Düşük ve En Yüksek İlçeler Açıklandı
İstanbul’da kira fiyatları ilçe ilçe açıklandı. Kira artışı hız kesmiyor. Fiyatlar asgari ücreti katladı. Mart ayında iki ilçede kiralar 60 bin TL’yi aştı. Uzmanlar, yaz aylarında fiyatların daha da yükselebileceği uyarısında bulunuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Gayrimenkul analiz sitesi Endeksa, mart ayında İstanbul'da kirası en yüksek ve en düşük ilçeleri açıkladı.
İşte İstanbul'da ilçe ilçe kira fiyatları...
ESENYURT
Ortalama kira fiyatı: 16.717 TL
ARNAVUTKÖY
Ortalama kira fiyatı: 17.180 TL
ESENLER
Ortalama kira fiyatı: 17.199 TL
SULTANGAZİ
Ortalama kira fiyatı: 18.164 TL
FATİH
Ortalama kira fiyatı: 19.268 TL
BAĞCILAR
Ortalama kira fiyatı: 19.692 TL
SİLİVRİ
Ortalama kira fiyatı: 20.102 TL
AVCILAR
Ortalama kira fiyatı: 20.426 TL
SULTANBEYLİ
Ortalama kira fiyatı: 20.754 TL
GÜNGÖREN
Ortalama kira fiyatı: 20.918 TL
ÇATALCA
Ortalama kira fiyatı: 21.019 TL
BAYRAMPAŞA
Ortalama kira fiyatı: 21.042 TL
BAHÇELİEVLER
Ortalama kira fiyatı: 21.513 TL
SANCAKTEPE
Ortalama kira fiyatı: 22.177 TL
GAZİOSMANPAŞA
Ortalama kira fiyatı: 22.267 TL
KÜÇÜKÇEKMECE
Ortalama kira fiyatı: 23.969 TL
ÇEKMEKÖY
Ortalama kira fiyatı: 24.558 TL
PENDİK
Ortalama kira fiyatı: 24.888 TL
KAĞITHANE
Ortalama kira fiyatı: 25.409 TL
TUZLA
Ortalama kira fiyatı: 25.422 TL
BEYLİKDÜZÜ
Ortalama kira fiyatı: 25.951 TL
BÜYÜKÇEKMECE
Ortalama kira fiyatı: 26.853 TL
ZEYTİNBURNU
Ortalama kira fiyatı: 27.198 TL
ÜMRANİYE
Ortalama kira fiyatı: 27.567 TL
KARTAL
Ortalama kira fiyatı: 27.842 TL
BAŞAKŞEHİR
Ortalama kira fiyatı: 28.324 TL
EYÜPSULTAN
Ortalama kira fiyatı: 28.528 TL
MALTEPE
Ortalama kira fiyatı: 29.748 TL
BEYOĞLU
Ortalama kira fiyatı: 30.596 TL
ATAŞEHİR
Ortalama kira fiyatı: 30.965 TL
ŞİŞLİ
Ortalama kira fiyatı: 31.206 TL
ÜSKÜDAR
Ortalama kira fiyatı: 32.445 TL
BEYKOZ
Ortalama kira fiyatı: 33.678 TL
ŞİLE
Ortalama kira fiyatı: 36.351 TL
ADALAR
Ortalama kira fiyatı: 37.500 TL
BAKIRKÖY
Ortalama kira fiyatı: 42.820 TL
KADIKÖY
Ortalama kira fiyatı: 52.731 TL
BEŞİKTAŞ
Ortalama kira fiyatı: 61.512 TL
SARIYER
Ortalama kira fiyatı: 64.454 TL