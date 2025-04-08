Altın Yatırımcısı Dikkat! İslam Memiş Zenginlerin Yeni Yatırımını Açıkladı, Daha Çok Kazandırıyor

YIL SONU TAHMİNİ 4500 LİRA

Yıl sonuna ilişkin beklentilerini de paylaşan Memiş, gram altında ilk hedefin 4500 lira olduğunu söyledi. Ancak bu seviyeye ulaşılmadan önce teknik düzeltmelerin gerçekleşmesi gerektiğine dikkat çekti. Ons altında ise 3200 dolar seviyesi yıl sonu hedefi olarak öne çıkıyor. 12 aylık projeksiyonda ise gram altında 6000 lira seviyesinin görülebileceği tahmin ediliyor.