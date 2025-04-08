Altın Yatırımcısı Dikkat! İslam Memiş Zenginlerin Yeni Yatırımını Açıkladı, Daha Çok Kazandırıyor
Finans analisti İslam Memiş, altın, gümüş ve Borsa İstanbul’la ilgili son değerlendirmelerini paylaştı.
Kaynak: Haber Merkezi
Altının kısa vadede dalgalı bir seyir izlediğini belirten Memiş, ons altının 3101 dolar seviyesinde işlem gördüğünü, gram altının ise serbest piyasada 3875 lira seviyelerinde olduğunu açıkladı. Teknik analizlere göre, ons altında 3080 dolar destek, 3120 dolar ise direnç seviyesi olarak öne çıkıyor. Gram altının da 3800 liranın altına gerileme ihtimali bulunuyor.
YIL SONU TAHMİNİ 4500 LİRA
Yıl sonuna ilişkin beklentilerini de paylaşan Memiş, gram altında ilk hedefin 4500 lira olduğunu söyledi. Ancak bu seviyeye ulaşılmadan önce teknik düzeltmelerin gerçekleşmesi gerektiğine dikkat çekti. Ons altında ise 3200 dolar seviyesi yıl sonu hedefi olarak öne çıkıyor. 12 aylık projeksiyonda ise gram altında 6000 lira seviyesinin görülebileceği tahmin ediliyor.
ALTINDAN ÇIKAN SERMAYE YENİ ALANLARA YÖNELİYOR
Memiş, ilk üç ayda altının %21 getiri sağladığını, ancak son günlerdeki sert satış dalgasıyla birlikte bu kazancın geri çekildiğini belirtti. Yatırımcıların altından çıkan parayı Amerikan borsalarına, gümüş ve petrol gibi alanlara yönlendirmeye başladığını ifade etti.
Gümüşte dün %6'lık bir düşüş yaşandığını kaydeden Memiş, altın-gümüş rasyosunun 98 seviyesinin üzerine çıktığını ve bu durumun gümüşü daha cazip hale getirdiğini vurguladı.
GÜMÜŞ ALTINA GÖRE DAHA CAZİP
Gümüşün ons fiyatı 31.63 dolar, gram fiyatı ise 38,50 lira olarak işlem görüyor. Gümüşün güne yaklaşık %1 düşüşle başladığını belirten Memiş, orta ve uzun vadede gümüşün altına kıyasla daha avantajlı olabileceğini söyledi.
BORSA İSTANBUL DİRENÇ NOKTALARINDA
Borsa İstanbul’un küresel piyasalara kıyasla daha sakin bir gün geçirdiğini ifade eden Memiş, BIST 100 endeksinin günü 9484 puanla tamamladığını aktardı. Teknik olarak 9000 puan altının test edilebileceğini belirten Memiş, kısa vadede 8500 ile 9750 puan aralığının izlenmesi gerektiğini, yıl sonuna kadar ise 11.800 - 12.000 puan seviyelerine yükseliş beklentisinin devam ettiğini kaydetti.