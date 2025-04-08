Kurbanlık Fiyatları Belli Oldu: 2025 Büyükbaş ve Küçükbaş Kurban Fiyatları Ne Kadar? İşte Koyun, Tosun, Koç, Dana, Keçi Fiyatları

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar, bu yılki kurbanlık fiyatlarını araştırmaya başladı. 6-9 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek bayram öncesinde, kurban pazarları hareketlenmeye başlarken hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvanların ortalama fiyatları da gündeme geldi. Kurban fiyatlarını araştıran vatandaşlar, 'Kurban fiyatları belli oldu mu, 2025 büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar?' sorusuna yanıt arıyor. İşte koyun, tosun, koç, dana, keçi, düve fiyatları...