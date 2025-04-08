Kurbanlık Fiyatları Belli Oldu: 2025 Büyükbaş ve Küçükbaş Kurban Fiyatları Ne Kadar? İşte Koyun, Tosun, Koç, Dana, Keçi Fiyatları
Kurban Bayramı yaklaşırken 2025 yılı büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları merak konusu oldu. Milyonlarca vatandaş, 'Kurban fiyatları belli oldu mu, 2025 büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar?' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları...
Kaynak: Haber Merkezi
Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar, bu yılki kurbanlık fiyatlarını araştırmaya başladı. 6-9 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek bayram öncesinde, kurban pazarları hareketlenmeye başlarken hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvanların ortalama fiyatları da gündeme geldi. Kurban fiyatlarını araştıran vatandaşlar, 'Kurban fiyatları belli oldu mu, 2025 büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar?' sorusuna yanıt arıyor. İşte koyun, tosun, koç, dana, keçi, düve fiyatları...
KURBANLIK FİYATLARI BELLİ OLDU
Kurbanlık fiyatları hayvanın türü, kilosu, bakım şartları ve bulunduğu bölgeye göre değişiklik gösterebiliyor. Koyun, keçi, dana, tosun, düve ve manda gibi hayvanlar kurban olarak tercih edilebiliyor.
BÜYÜKBAŞ KURBAN FİYATLARI 2025
Büyükbaş hayvanlar, genellikle 7 hisseli olarak paylaşılıyor. Bu yıl için tahmini fiyat aralıkları şu şekilde:
Dana: 100.000 TL - 140.000 TL
Tosun: 110.000 TL - 150.000 TL
Düve: 90.000 TL - 130.000 TL
Bu fiyatlara göre, bir hisse sahibi olmak isteyenlerin ortalama olarak 14.000 TL ile 21.000 TL arasında bir bütçe ayırması gerekebilir.
KÜÇÜKBAŞ KURBAN FİYATLARI 2025
Tek kişi ya da küçük ailelerin tercihi olan küçükbaş kurbanlıkların fiyatları şu şekilde:
Koyun: 10.000 TL - 16.000 TL
Koç: 12.000 TL - 20.000 TL
Keçi: 9.000 TL - 15.000 TL
Kurban Bayramı yaklaştıkça, bölgesel değişkenlikler ve piyasa hareketliliğiyle birlikte fiyatlarda güncellemeler yaşanabileceği belirtiliyor. Vatandaşlar ise şimdiden kurbanlık bakmaya ve pazarlık yapmaya başladı.