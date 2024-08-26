Beşiktaş Aradığı Sağ Kanadı Portekiz'de Buldu

Beşiktaş'ın sağ kanat transferi için harekete geçtiği ve aradığını Benfica'da bulduğu kaydedildi. Siyah-beyazlı ekibin Joao Mario'yu transfer etmek istediği iddia edildi.

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Beşiktaş Aradığı Sağ Kanadı Portekiz'de Buldu

Süper Lig ekibi Beşiktaş’ın Benfica forması giyen Joao Mario’yu transfer etmek için çalışmalara başladığı iddia edildi.

Portekiz basınından Record’un haberine göre, Beşiktaş’ın ilgilendiği 31 yaşındaki Mario’nun kariyerinin son transferi için Benfica’dan ayrılabileceği bildirildi.

Benfica teknik direktörü Roger Schmidt’in de Mario’nun geleceğine ilişkin yaptığı açıklamada, "Joao Mario'nun kulüpten ayrılma ihtimali var" dediği kaydedildi.

Benfica ile sözleşmesi 2026 yılına kadar sürecek olan Mario’nun bonservis bedelinin ise 4 milyon Euro civarında olduğu öğrenildi.

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