Samsunspor'da Fenerbahçe Hazırlığı

Samsunspor'da 20 Ekim Pazar günü Fenerbahçe ile oynanacak maç öncesi hazırlıklar devam etti.

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Samsunspor'da Fenerbahçe Hazırlığı

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma ve dar alanda oyun ile başlandı. Pas çalışması yapan futbolcular, taktik ağırlık çalışmayla antrenmanı tamamladı.

Samsun ekibi, yarın yapacağı idmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA

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