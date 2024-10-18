Türkiye Voleybol Federasyonu'nda Seçim Günü: Üstündağ Yeniden Başkan

Türkiye Voleybol Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulu’nda Mehmet Akif Üstündağ, yeniden başkanlığa seçildi.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nda Seçim Günü: Üstündağ Yeniden Başkan

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun 6. Olağan Genel Kurulu, Ankara'da yapıldı.

Ankara'da düzenlenen genel kurulda, 238 delegeden 188'inin katılımıyla çoğunluk sağlandı.

İKİ ADAY SEÇİME GİRDİ

Mevcut başkan Mehmet Akif Üstündağ ile Gökhan Dinçer'in başkan adayı olduğu genel kurulda, Abdi Serdar Üstünsalih oy birliğiyle divan kurulu başkanlığına seçildi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Genel Kurulu'nda Üstündağ, yeniden başkanlığa seçildi.

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