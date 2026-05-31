Şampiyonlar Ligi'nden Arda Güler'e Büyük Onur: Sezonun Çıkış Yapan Oyuncusu
Real Madrid formasını terleten milli oyuncu Arda Güler, 2 gol ve 4 asistlik performansıyla Şampiyonlar Ligi'nde sezonun çıkış yapan oyuncusu seçildi.
Kariyerini LaLiga devlerinden Real Madrid'de sürdüren ve bu sezon gösterdiği performansla büyük fark yaratan milli futbolcu Arda Güler kariyerine bir yeni başarı daha ekledi.
ARDA GÜLER ZİRVEDE
Şampiyonlar Ligi'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada milli futbolcu Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde sezonun çıkış yapan oyuncusu seçildi.
ARDA'DAN 2 GOL 4 ASİSTLİK PERFORMANS
Bu sezon Real Madrid formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 14 resmi maça çıkan Arda Güler bu karşılaşmalarda 2 gol ve 4 asistlik skor katkısı sağladı.
EN İYİ OYUNCU PSG'DEN
Yapılan açıklamada ise Şampiyonlar Ligi'nde sezonun oyuncusu ödülünü Paris Saint-Germain'de forma giyen Khvicha Kvaratskhelia kazandı.
