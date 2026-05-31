Şampiyonlar Ligi'nden Arda Güler'e Büyük Onur: Sezonun Çıkış Yapan Oyuncusu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kariyerini LaLiga devlerinden Real Madrid'de sürdüren ve bu sezon gösterdiği performansla büyük fark yaratan milli futbolcu Arda Güler kariyerine bir yeni başarı daha ekledi.

ARDA GÜLER ZİRVEDE

Şampiyonlar Ligi'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada milli futbolcu Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde sezonun çıkış yapan oyuncusu seçildi.

ARDA'DAN 2 GOL 4 ASİSTLİK PERFORMANS

Bu sezon Real Madrid formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 14 resmi maça çıkan Arda Güler bu karşılaşmalarda 2 gol ve 4 asistlik skor katkısı sağladı.

EN İYİ OYUNCU PSG'DEN

Yapılan açıklamada ise Şampiyonlar Ligi'nde sezonun oyuncusu ödülünü Paris Saint-Germain'de forma giyen Khvicha Kvaratskhelia kazandı.

Kaynak: Haber Merkezi