CHP'de 'Mutlak Butlan' Krizi: Eski 221 Milletvekilinden Ortak Açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 221 eski milletvekili "mutlak butlan" kararına karşı ortak bildiri yayınladı.

Bildiride "Mutlak butlan kararını kabul etmiyoruz" denildi.

Esas olanın CHP örgütleri ve üyelerinin iradesi olduğunu vurgulanan açıklama en geç 45 gün içinde Olağanüstü Kurultay yapılması için çağrı yapıldı.

Seçim süreçlerinin Anayasa'nın 79. maddesi uyarınca Yüksek Seçim Kurulu (YSK) gözetiminde yapıldığına ve YSK kararlarının kesin olduğuna dikkat çekilen bildiride, iktidarın yargı eliyle siyasete müdahale ettiği vurgulandı.

'YSK'NIN VERDİĞİ KARAR KESİNDİR'

Açıklamada şunlar ifade edildi:

"YSK, usulsüzlük bulmaz ve itirazı reddederse seçilmişe mazbatasını verir. 79. maddeye göre YSK’nın verdiği karar kesindir ve itiraz edilemez. İktidar yargısının, siyaseti düzenlemenin aracı durumuna getirilmesi, demokratik düzen açısından çok sakıncalıdır ve toplum vicdanında giderilmesi güç yaralar açmaktadır."

'ADELETE OLAN TOPLUSAL GÜVEN SARSILMAKTA'

2,5 yıl önce gerçekleştirilen 38. Kurultay'ın iptal edilmesini millet iradesine yönelik bir saldırı olarak nitelendiren 221 siyasetçi, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Siyasal meşruiyetin kaynağı millet iradesidir. Sandıkta ortaya çıkan iradenin yok sayılması, siyasal kurumlara ve adalete olan toplumsal güveni sarsmaktadır. Mutlak butlan kararı ile anayasal düzene siyasallaşmış yargı eliyle müdahale edilmiştir. Mutlak butlancılar, tarihin doğru tarafında durmayan ve yarınlardan umudu olmayanlardır."

KURULTAY İÇİN 45 GÜN ÇAĞRISI

CHP'nin anayasaya aykırı yargı kararlarıyla yönlendirilemeyeceği vurgulanan bildiride, çözümün parti içi demokrasi ve kurultay iradesi olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Demokratik ve Laik Cumhuriyetin kurucu partisi olan CHP içinde yaratılmak istenen ayrışma ve tartışmaların büyümeden çözümü için en doğru, meşru ve hukuki çözüm yolu DERHAL Olağanüstü Kurultay Çağrısı yapmaktır. Şu anda yargı eliyle yaratılmış bulunan 'hukuki temsil boşluğu' en hızlı şekilde, en geç 45 gün içinde gidilecek olan Olağanüstü Kurultay iradesiyle çözümlenir."

Bildiride ayrıca, Özgür Özel'in CHP'yi yeniden Türkiye'nin birinci partisi yaptığı ve ülkede büyük bir umut yarattığı, bu umudun olağanüstü kurultay iradesiyle sürdürülmesi gerektiği ifade edildi.

Kaynak: Haber Merkezi