Bakan Uraloğlu Duyurdu: Dünyada Bir İlk! 1 Saatlik Yol 5 Dakikaya Düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay’da yapımı süren Dörtyol-Hassa Demiryolu ve Otoyolu Projesi kapsamında Amanos Dağları’nın altından geçecek dev tünellerle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni İskenderun Limanı’na en kısa güzergahtan bağlayacaklarını bildirdi. Bakan Uraloğlu, projeyle birlikte bölgenin üretim, ticaret ve lojistik kapasitesinin önemli ölçüde artacağını söyledi.

1 SAATLİK YOL 5 DAKİKAYA DÜŞECEK

Anadolu’nun tarih boyunca İpek Yolu, Baharat Yolu ve Kral Yolu gibi ticaret koridorlarının merkezinde yer aldığını belirten Uraloğlu, bugün de Türkiye’nin stratejik konumuyla küresel ticaretin en kritik geçiş noktalarından biri olmaya devam ettiğini ifade etti. Hatay’da yükselen Amanos Tünelleri Projesi’nin yalnızca bir ulaşım yatırımı olmadığını vurgulayan Uraloğlu, “Bu proje ile Türkiye’nin üretim gücü denizle daha hızlı buluşacak, limanlarımızın hinterlandı genişleyecek. Amik Ovası'nın tarımsal üretimini, Güneydoğu Anadolu'nun sanayi ve ihracat kapasitesiyle birlikte İskenderun Limanı'na daha hızlı ulaştıracağız Amik Ovası’na ulaşım bir saatten 5 dakikaya düşecek.” dedi.

DÜNYANIN İLK FONKSİYONEL ÜÇLÜ TÜP PROJESİ

Proje kapsamında Amanos Dağları’nın altından geçecek şekilde her biri yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda 2 karayolu ve 1 demiryolu tüneli inşa edileceğini belirten Uraloğlu, “Toplam uzunluğu 60 kilometreyi bulan tünellerimiz, dünyanın ilk fonksiyonel üçlü tüp projesi olacak.” ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, proje kapsamında demiryolu hattının toplam 55 kilometre, 4 şeritli otoyolun ise 25 kilometre uzunluğunda planlandığını kaydetti. İlk etapta Amanos geçişini sağlayacak tünel yapılarının hayata geçirileceğini ifade eden Uraloğlu, karayolu bağlantısının Toprakkale-İskenderun Otoyolu’ndan ayrılarak Dörtyol üzerinden Hassa’ya bağlanacağını söyledi.

SANAYİ MERKEZLERİ İSKENDERUN LİMANI’NA DAHA HIZLI ERİŞECEK

Amanos Dağları’nın kuzey ve güney uçlarından sağlanan mevcut ulaşımın önemli ölçüde kısalacağını belirten Uraloğlu, proje sayesinde bölgedeki sanayi merkezlerinin İskenderun Limanı’na daha hızlı erişeceğini ifade etti.

Bakan Uraloğlu, “Kilis-Osmaniye-İskenderun güzergâhı 38,3 kilometre, Kırıkhan-İskenderun-Dörtyol güzergâhı 15,27 kilometre, Nurdağı-Osmaniye-Dörtyol güzergâhı ise 20,6 kilometre kısalacak. Dörtyol-Kırıkhan-Hassa arasındaki ulaşım mesafesi 53,4 kilometre azalacak. Payas-Fevzipaşa arasındaki demiryolu hattında da yaklaşık 30 kilometrelik kısalma sağlayacağız.” diye konuştu.

Proje ile Gaziantep’in Mersin ve İskenderun bağlantılarının önemli ölçüde hızlanacağını vurgulayan Uraloğlu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’daki üretim merkezlerinin İskenderun Limanı üzerinden dünya pazarlarına daha güçlü şekilde entegre olacağını söyledi.

BÖLGENİN AFETLERE DİRENCİ ARTACAK

Bölgenin afetlere karşı direncinin artacağını da belirten Uraloğlu, “Depreme karşı dirençli yeni karayolu ve demiryolu altyapıları kuruyoruz. Bu proje ile afet durumlarında da kesintisiz ulaşım kapasitesini güçlendireceğiz.” dedi.

İskenderun Körfezi çevresindeki mevcut ve yeni liman yatırımlarının lojistik kapasitesini artıracaklarını belirten Uraloğlu, Hassa bölgesinin yeni lojistik ve depolama alanlarıyla ekonomik açıdan önemli bir merkez haline geleceğini ifade etti.

1,55 MİLYAR AVROLUK FİNANSMAN SAĞLANDI

Projede finansman sürecinin tamamlandığını kaydeden Uraloğlu, “Societe Generale liderliğinde sağlanan kredi anlaşmaları kapsamında toplam 1,55 milyar avroluk finansman temin edildi. Kredi sözleşmesi Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe girdi, yer teslimini gerçekleştirdik. Şu anda mobilizasyon çalışmalarımız devam ediyor.” açıklamasında bulundu.

Projede güzergâh optimizasyonlarının tamamlandığını belirten Uraloğlu, kamulaştırma süreçleri ile tünel projelerinin hazırlık çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

'TÜRKİYE’NİN ÜRETİM GÜCÜ AMANOSLAR’DAN YÜKSELİYOR'

Amanos Tünelleri Projesi’nin yalnızca bölgesel değil uluslararası ticaret açısından da stratejik önem taşıdığına dikkat çeken Uraloğlu, “İskenderun Limanı bu proje ile birlikte Doğu Akdeniz’in en stratejik ticaret kapılarından biri haline gelecek. Tünellerimizin bir ucu Türkiye’nin artan üretim kapasitesine, diğer ucu ise dünya ticaret koridorlarına çıkacak.” dedi.

Uraloğlu ayrıca projenin gerektiğinde sivil ve milli savunma açısından da kritik bir altyapı niteliği taşıyacağını belirterek, “Türkiye Yüzyılı vizyonuyla dağları aşmaya, mesafeleri kısaltmaya devam ediyoruz. Amanos Dağları artık Türkiye’nin üretim gücünün hizmetine girecek.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi