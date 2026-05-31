İstanbul'da Bazı Yollar Trafiğe Kapatıldı! Metro ve Füniküler Durduruldu

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, bugün saat 11.00'den itibaren iki ilçede trafiğe kapanan bazı yollar ve alternatif güzergahlar duyuruldu.

BU YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Bu kapsamda, Beyoğlu'nda İstiklal, Sıraselviler, İnönü, Mete, Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu, Boğazkesen, Ömer Hayyam (Tarlabaşı Taksim ayrımlarından itibaren), Atıf Yılmaz, Turnacı Başı, Hamalbaşı, Kamer Hatun, Yeni Çarşı, Meşrutiyet, Bostanbaşı, İlk Belediye, Hayriye, Asmalı Mescit, Cihangir, Tak-ı Zafer, Abdülhak Hamit, Galip Dede, Asker Ocağı, Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydam, Dolapdere Taksim, Sakızağacı, Kalyoncu Kulluğu, Ömer Hayyam, Aynalı Çeşme, Tepebaşı, Tersane Caddesi ile bu caddeye çıkan tüm cadde, sokaklar, Irmak Cadde, Yedikuyular, ve Taşkışla caddeleri trafiğe kapatıldı.

Zambak, Meşelik, Mis, Billurcu, Balo, Sadri Alışık, Akarsu Yokuşu, Defterdar Yokuşu, Kazancı Yokuşu, Kumbaracı Yokuşu, Osmanlı, Dünya Sağlık, Selime Hatun Cami, Çiftevav, Akyol, Halas, Nuri Ziya, Miralay Şefikbey, Çukur, Peşkirci, Demirbaş sokakları ile Atatürk Köprüsü Taksim yönünde trafik akışı sağlanmayacak.

Meclis-i Mebusan Caddesi, Barbaros Bulvarı, Cumhuriyet Caddesi, Yedikuyular Caddesi, Irmak Caddesi, Piyalepaşa Bulvarı, Bülent Demir Caddesi, Bahriye Caddesi, Fişekhane Deresi Caddesi, Dereboyu Caddesi, Melek Sokak, Evliya Çelebi Caddesi, Irmak Caddesi (Taksimden Dolapdere istikameti), Akağalar Caddesi ve Kurtuluş Caddesi alternatif yol olarak kullanılabilecek.

Şişli'de ise Taşkışla Caddesi, Mim Kemal Öke Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Askerocağı Caddesi araç trafiğine kapatıldı.

İŞTE ALTERNATİF YOLLAR

Alternatif yollar, Ortaklar Caddesi, Abide-i Hürriyet Caddesi, Mevlüt Pehlivan Sokak, Vali Konağı Caddesi, Hakkı Yeten Caddesi, Dolapdere Caddesi, Darülaceze Caddesi, Hrant Dink Sokak, Ebe Kızı Sokak, İzzet Paşa Sokak, Rumeli Caddesi (Nişantaşı kavşak ile Osman Bey kavşak arasında kalan kısım) ile Halaskargazi Caddesi olarak belirlendi.

METRO VE FÜNİKÜLER SEFERLERİ DURDURULDU

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 13.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu, F1 Taksim-Kabataş Füniküler ve TF Maçka-Taşkışla teleferik hattının işletmeye kapalı olacağı belirtildi.

Şişhane'deki metro istasyonunun İstiklal Caddesi çıkışının yolcu kullanımına kapalı olacağı aktarılan açıklamada, yolcuların istasyonun diğer giriş-çıkışlarını kullanabilecekleri, araçların Taksim istasyonunda durmayıp, seferine devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA