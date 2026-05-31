Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin 'Futbol Aklı'nın Başına Oğuz Çetin'i Getirdi

Sakarya'da sarı-lacivertli taraftarlarla buluşan Fenerbahçe Kulübü başkan adayı Aziz Yıldırım, gerekli transferleri gerçekleştirip iyi takım olacaklarını söyledi.

OĞUZ ÇETİN'İ RESMEN DUYURDU

Sakarya Fenerbahçeliler Derneğinde kongre üyeleri ve taraftarlarla buluşan Yıldırım, "futbol aklı"nın başına Oğuz Çetin'i getirdiklerini aktararak "Sakarya'dan iyi antrenörler ve iyi oyuncular yetişiyor. Fenerbahçe'de görev aldılar. Bizim konumuz futbol aklı, bu konuda Oğuz Çetin'i getirdik onun başına koyduk. Şimdi o oluşturacak, seçimi kazanmadan da bu oluşumları yapmak fazla doğru değil. Çünkü görevde değiliz" ifadelerini kullandı.

'YÖNETİM KARAR VEREMEZ, KONGRE YAPARIZ'

Stadyumun başka bir yerde inşa edilmesinin kongre konusu olduğuna dikkat çeken Aziz Yıldırım, "Yönetim karar veremez. Öyle bir konu gündeme gelirse, kongre yaparız. Kongrenin alacağı karara da saygı duyarız." şeklinde konuştu.

