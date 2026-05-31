Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin 'Futbol Aklı'nın Başına Oğuz Çetin'i Getirdi

Fenerbahçe Kulübü başkan adayı Aziz Yıldırım "futbol aklı"nın başına Oğuz Çetin'i getirdiklerini duyurdu.

Son Güncelleme:
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin 'Futbol Aklı'nın Başına Oğuz Çetin'i Getirdi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sakarya'da sarı-lacivertli taraftarlarla buluşan Fenerbahçe Kulübü başkan adayı Aziz Yıldırım, gerekli transferleri gerçekleştirip iyi takım olacaklarını söyledi.

OĞUZ ÇETİN'İ RESMEN DUYURDU

Sakarya Fenerbahçeliler Derneğinde kongre üyeleri ve taraftarlarla buluşan Yıldırım, "futbol aklı"nın başına Oğuz Çetin'i getirdiklerini aktararak "Sakarya'dan iyi antrenörler ve iyi oyuncular yetişiyor. Fenerbahçe'de görev aldılar. Bizim konumuz futbol aklı, bu konuda Oğuz Çetin'i getirdik onun başına koyduk. Şimdi o oluşturacak, seçimi kazanmadan da bu oluşumları yapmak fazla doğru değil. Çünkü görevde değiliz" ifadelerini kullandı.

'YÖNETİM KARAR VEREMEZ, KONGRE YAPARIZ'

Stadyumun başka bir yerde inşa edilmesinin kongre konusu olduğuna dikkat çeken Aziz Yıldırım, "Yönetim karar veremez. Öyle bir konu gündeme gelirse, kongre yaparız. Kongrenin alacağı karara da saygı duyarız." şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe Aziz Yıldırım
Son Güncelleme:
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Devler Ligi'nin Şampiyonu PSG Devler Ligi'nin Şampiyonu PSG
Aziz Yıldırım'dan Alex de Souza Açıklaması Aziz Yıldırım'dan Alex de Souza Açıklaması
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
Denizli’deki Otobüs Yangınında Kahreden Detay: Acı Gerçek Ortaya Çıktı Denizli’deki Otobüs Yangınında Kahreden Detay: Acı Gerçek Ortaya Çıktı
Emekli ve Memur Zammında Yeni Hesap Ortaya Çıktı! Polis, Öğretmen, Doktor… İşte Meslek Meslek Yeni Maaşlar Emekli ve Memur Zammında Yeni Hesap: Polis, Öğretmen, Doktor… İşte Meslek Meslek Yeni Maaşlar
Komadan Uyanan Kadından Korkunç İddia: 'Cama Sürükleyip Sırtımdan İtti' Komadan Uyanan Kadından Korkunç İddia: 'Cama Sürükleyip Sırtımdan İtti'
Kılıçdaroğlu 'Grup Toplantısı Yok' Dedi, Özel Cephesinden Yanıt Geldi: Salı Günü Grup Toplantısı Yapılacak mı? Kılıçdaroğlu 'Grup Toplantısı Yok' Dedi, Özel Cephesinden Yanıt Geldi: Grup Toplantısı Yapılacak mı?
Denizli'de Yolcu Otobüsü Yandı! 1'i Bebek 8 Kişi Hayatını Kaybetti, 33 Yaralı Denizli'de Facia! Yolcu Otobüsü Yandı