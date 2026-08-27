Şampiyonlar Ligi'nde Türk Futbolu Gecesi! Fenerbahçe ve Galatasaray Aynı Kurada

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fransız temsilcisi Lyon'u ilk maçta aldığı 1-1'lik sonucun rövanşında 2-1 mağlup ederek lig aşamasına yükseldi. Bu sonuçla birlikte 18 yıl sonra iki Türk takımı aynı sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Fenerbahçe ve Galatasaray, lig aşaması kura çekimine üçüncü torbadan katılacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURASI BUGÜN ÇEKİLECEK

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşaması eşleşmeleri bugün belli olacak. Monaco'da gerçekleştirilecek kura çekimi TSİ 19.00'da başlayacak ve TRT'den canlı olarak yayınlanacak. Yeni formatta temsilcilerimiz, her torbadan ikişer rakiple eşleşecek. Bu takımlardan biriyle iç sahada, diğeriyle deplasmanda olmak üzere birer maç oynanacak. 32 takımlı lig aşamasında ilk 8 sırada yer alan ekipler doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24. sıralar arasında bulunan takımlar ise son 16 turuna çıkabilmek için play-off oynayacak.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

1. Torba:

PSG, Bayern Münih, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atletico Madrid

2. Torba:

Aston Villa, Manchester United, Borussia Dortmund, Roma, Sporting, Porto, Club Brugge, PSV, Real Betis

3. Torba:

Feyenoord, Lille, Galatasaray, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk, Bodo Glimt

4. Torba:

Viking, Slavia Prag, Slovan Bratislava, Stuttgart, AEK, LASK Linz, Como, Lens

Kaynak: Haber Merkezi