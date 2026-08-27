Beşiktaş'ta Ernest Poku Hareketliliği! Transfer İçin Anlaşma Sağlandı

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Beşiktaş, profesyonel futbolcu Ernest Poku'nun şarta bağlı satın alma opsiyonlu transferi için Bayer 04 Leverkusen ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, Poku'nun kulübe önemli katkılar sağlayacağına inanıldığı belirtilerek genç futbolcuya yeni takımındaki kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Profesyonel futbolcu Ernest Poku’nun şarta bağlı satın alma opsiyonlu transferi hususunda Bayer 04 Leverkusen ile anlaşmaya varılmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ernest Poku’ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

GEÇEN SEZON 5 GOL, 5 ASİST YAPTI

Ernest Poku, geçen sezon Bayer 04 Leverkusen formasıyla Bundesliga'da 29 karşılaşmada görev aldı. Poku bu maçlarda 5 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: DHA