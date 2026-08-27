Beşiktaş'ta Ernest Poku Hareketliliği! Transfer İçin Anlaşma Sağlandı

Ernest Poku'nun transferi için Bayer 04 Leverkusen ile şarta bağlı satın alma opsiyonlu anlaşmaya varıldı. Geçen sezon Bundesliga'da 29 maça çıkan Poku, 5 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Son Güncelleme:
Beşiktaş'ta Ernest Poku Hareketliliği! Transfer İçin Anlaşma Sağlandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beşiktaş, profesyonel futbolcu Ernest Poku'nun şarta bağlı satın alma opsiyonlu transferi için Bayer 04 Leverkusen ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, Poku'nun kulübe önemli katkılar sağlayacağına inanıldığı belirtilerek genç futbolcuya yeni takımındaki kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Profesyonel futbolcu Ernest Poku’nun şarta bağlı satın alma opsiyonlu transferi hususunda Bayer 04 Leverkusen ile anlaşmaya varılmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ernest Poku’ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Beşiktaş'ta Ernest Poku Hareketliliği! Transfer İçin Anlaşma Sağlandı - Resim : 1

GEÇEN SEZON 5 GOL, 5 ASİST YAPTI

Ernest Poku, geçen sezon Bayer 04 Leverkusen formasıyla Bundesliga'da 29 karşılaşmada görev aldı. Poku bu maçlarda 5 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Beşiktaş
Son Güncelleme:
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
İşte Fenerbahçe'nin Devler Ligi'ndeki Muhtemel Rakipleri İşte Fenerbahçe'nin Muhtemel Rakipleri
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
18 Yıllık Hasret Bitti: Fenerbahçe Devler Ligi'nde Fenerbahçe Devler Ligi'nde
ÇOK OKUNANLAR
DenizBank Mobil'de Erişim Sorunu! Bankadan Açıklama Geldi DenizBank Mobil'de Erişim Sorunu
Adana'daki Aigeai Antik Kenti'nde Gizemli Mezarlar Açıldı: Büyük İskender’in Askerlerine Ait Olabilir! Adana'daki Aigeai Antik Kenti'nde Gizemli Mezarlar Açıldı
Motorinde Beklenen İndirim Geldi! Yeni Fiyatlar Pompaya Yansıdı Motorinde Beklenen İndirim Geldi
Narin Güran Cinayetinde Yeni Karar Narin Güran Cinayetinde Yeni Karar
Himalayalar'da Kıyamet Senaryosu: 5,2'lik Dev Buzul Çöktü, Can Kaybı Durdurulamıyor, Metrelerce Çamur Altında Yüzlerce Kayıp Var 5,2'lik Dev Buzul Çöktü, Can Kaybı Durdurulamıyor, Metrelerce Çamur Altında Yüzlerce Kayıp Var