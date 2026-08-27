Fenerbahçe'de Dominik Livakovic Dönemi Sona Erdi! Barcelona ile Anlaşma Sağlandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe, resmi yayın organlarından yaptığı açıklamayla Dominik Livakovic'in Barcelona'ya transfer olduğunu duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp, 2023 yılında kadroya katılan Hırvat kalecinin bonservisinin kalıcı olarak Barcelona'ya geçtiğini açıkladı. Fenerbahçe, Livakovic'e Çubuklu forma altında verdiği emekler için teşekkür ederek kariyerinin yeni döneminde başarı diledi.

BARCELONA'DAN LİVAKOVİC PAYLAŞIMI

Barcelona da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dominik Livakovic'in transferini duyurdu. İspanyol kulüp, transfer açıklamasını “Kalbimizi korumaya hazır” notuyla paylaştı.

Teşekkürler Dominik Livakovic



Kulübümüz, 2023 yılında kadromuza katılan profesyonel futbolcumuz Dominik Livakovic'in kalıcı transferi konusunda Barcelona kulübü ile anlaşmaya varmıştır.



Çubuklu formamız altında verdiği emekler için Dominik Livakovic'e teşekkür ediyor,… pic.twitter.com/ZMzHkEIaYq — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 27, 2026

Kaynak: Haber Merkezi