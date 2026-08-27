Fenerbahçe'de Dominik Livakovic Dönemi Sona Erdi! Barcelona ile Anlaşma Sağlandı
Fenerbahçe, 2023 yılında kadrosuna kattığı Dominik Livakovic'in kalıcı transferi için Barcelona ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, Hırvat kaleciye forma altında verdiği emekler için teşekkür ederek kariyerinin yeni döneminde başarılar diledi.
Fenerbahçe, resmi yayın organlarından yaptığı açıklamayla Dominik Livakovic'in Barcelona'ya transfer olduğunu duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp, 2023 yılında kadroya katılan Hırvat kalecinin bonservisinin kalıcı olarak Barcelona'ya geçtiğini açıkladı. Fenerbahçe, Livakovic'e Çubuklu forma altında verdiği emekler için teşekkür ederek kariyerinin yeni döneminde başarı diledi.
BARCELONA'DAN LİVAKOVİC PAYLAŞIMI
Barcelona da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dominik Livakovic'in transferini duyurdu. İspanyol kulüp, transfer açıklamasını “Kalbimizi korumaya hazır” notuyla paylaştı.
Teşekkürler Dominik Livakovic— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 27, 2026
Kulübümüz, 2023 yılında kadromuza katılan profesyonel futbolcumuz Dominik Livakovic'in kalıcı transferi konusunda Barcelona kulübü ile anlaşmaya varmıştır.
Çubuklu formamız altında verdiği emekler için Dominik Livakovic'e teşekkür ediyor,… pic.twitter.com/ZMzHkEIaYq
Kaynak: Haber Merkezi