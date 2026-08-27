Fenerbahçe'de Dominik Livakovic Dönemi Sona Erdi! Barcelona ile Anlaşma Sağlandı

Fenerbahçe, 2023 yılında kadrosuna kattığı Dominik Livakovic'in kalıcı transferi için Barcelona ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, Hırvat kaleciye forma altında verdiği emekler için teşekkür ederek kariyerinin yeni döneminde başarılar diledi.

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Fenerbahçe'de Dominik Livakovic Dönemi Sona Erdi! Barcelona ile Anlaşma Sağlandı
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Fenerbahçe, resmi yayın organlarından yaptığı açıklamayla Dominik Livakovic'in Barcelona'ya transfer olduğunu duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp, 2023 yılında kadroya katılan Hırvat kalecinin bonservisinin kalıcı olarak Barcelona'ya geçtiğini açıkladı. Fenerbahçe, Livakovic'e Çubuklu forma altında verdiği emekler için teşekkür ederek kariyerinin yeni döneminde başarı diledi.

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic Dönemi Sona Erdi! Barcelona ile Anlaşma Sağlandı - Resim : 1

BARCELONA'DAN LİVAKOVİC PAYLAŞIMI

Barcelona da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dominik Livakovic'in transferini duyurdu. İspanyol kulüp, transfer açıklamasını “Kalbimizi korumaya hazır” notuyla paylaştı.

Kaynak: Haber Merkezi

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