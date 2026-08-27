Fenerbahçe'den Savunmaya Genç Takviye! Nice ile Kojo Peprah Oppong İçin Anlaşma Sağlandı

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Stopere U23 takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, aradığı ismi Fransa'da buldu. Sarı-lacivertlilerin, Nice forması giyen Ganalı savunma oyuncusu Kojo Peprah Oppong'un transferi konusunda Fransız kulübüyle anlaşmaya vardığı belirtildi. HaberTürk'te yer alan habere göre, transfer görüşmelerinin olumlu sonuçlanmasının ardından Oppong'un kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

43 MAÇTA FORMA GİYDİ

Nice'in 2025 yazında İsveç temsilcisi Norrköping'den 2,7 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Oppong, Fransa'daki ilk sezonunda ortaya koyduğu performansla dikkat çekti. 43 karşılaşmada görev alan Ganalı futbolcu, bu maçların 40'ında ilk 11'de sahaya çıktı. Performansıyla Gana Milli Takımı'na kadar yükselen Oppong'un Nice ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ 10 MİLYON EUROYU AŞTI

Nice'in finansal kaynak yaratmak amacıyla bazı futbolcularını satmayı değerlendirdiği ve Oppong için gelecek tekliflere açık olduğu aktarıldı. Fenerbahçe'nin 10 milyon euroyu aşan teklifinin ardından iki kulüp arasında transfer görüşmelerinin başladığı ve anlaşma sağlandığı ifade edildi.

Kaynak: Haber Merkezi