Şampiyonlar Ligi'nde Günün Programı Belli Oldu: Türk Temsilcisi Galatasaray Evinde Liverpool'u Ağırlayacak
UEFA Şampiyonlar Ligi günün programında Türk temsilcisi Galatasaray evinde Liverpool’u ağırlayacak. Bu maçla birlikte Atalanta–Bayern Munich, Newcastle United–Barcelona ve Atletico Madrid–Tottenham Hotspur maçları futbolseverleri bekliyor.
Devler Ligi son 16 turu ilk ayağında bugün 8 takım avantajı yakalamak için sahaya çıkacak. Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden tek Türk temsilcisi Galatasaray kendi sahasında Liverpool ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray'ın Liverpool'u konuk edeceği günde Atalanta evinde Bayern Münih'i ağırlayacak. Bir diğer önemli maçta ise Barcelona, son haftaların formda Premier Lig takımı Newcastle United'a konuk olacak.
Günün diğer maçında ise Atletico Madrid, Premier Lig'de küme düşme tehlikesini yakından hisseden Tottenham'ı konuk edecek.
MAÇ PROGRAMI
Günün maçlarının başlama saatleri şu şekilde:
20.45 Galatasaray-Liverpool
23.00 Atalanta-Bayern Münih
23.00 Newcastle United-Barcelona
23.00 Atletico Madrid-Tottenham
