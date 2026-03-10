Şampiyonlar Ligi'nde Günün Programı Belli Oldu: Türk Temsilcisi Galatasaray Evinde Liverpool'u Ağırlayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi günün programında Türk temsilcisi Galatasaray evinde Liverpool’u ağırlayacak. Bu maçla birlikte Atalanta–Bayern Munich, Newcastle United–Barcelona ve Atletico Madrid–Tottenham Hotspur maçları futbolseverleri bekliyor.

Son Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde Günün Programı Belli Oldu: Türk Temsilcisi Galatasaray Evinde Liverpool'u Ağırlayacak
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Devler Ligi son 16 turu ilk ayağında bugün 8 takım avantajı yakalamak için sahaya çıkacak. Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden tek Türk temsilcisi Galatasaray kendi sahasında Liverpool ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'ın Liverpool'u konuk edeceği günde Atalanta evinde Bayern Münih'i ağırlayacak. Bir diğer önemli maçta ise Barcelona, son haftaların formda Premier Lig takımı Newcastle United'a konuk olacak.

Günün diğer maçında ise Atletico Madrid, Premier Lig'de küme düşme tehlikesini yakından hisseden Tottenham'ı konuk edecek.

MAÇ PROGRAMI

Günün maçlarının başlama saatleri şu şekilde:

20.45 Galatasaray-Liverpool

23.00 Atalanta-Bayern Münih

23.00 Newcastle United-Barcelona

23.00 Atletico Madrid-Tottenham

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi
Son Güncelleme:
Inter Forması Giyen Milli Yıldız Hakan Çalhanoğlu Yine Sakatlandı Milli Yıldıza Sakatlık Şoku
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Liverpool İstanbul'a 5 Önemli Eksikle Geliyor Liverpool İstanbul'a 5 Önemli Eksikle Geliyor
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
Trump’ın İran Çıkışı Petrolü Düşürdü, Borsaları Toparladı Trump’ın İran Çıkışı Petrolü Düşürdü, Borsaları Toparladı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den Yeni Dönem Vurgusu: Güne Operasyon Haberleriyle Uyanmayacağız İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den Yeni Dönem Vurgusu: Güne Operasyon Haberleriyle Uyanmayacağız
AYM Başkanvekiliğine İrfan Fidan Seçildi AYM Başkanvekiliğine İrfan Fidan Seçildi
MSB Duyurdu: Malatya'ya Patriot Sistemi Konuşlandırıldı Malatya'ya Patriot Sistemi Konuşlandırıldı
Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin'den Kötü Haber: Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin'den Kötü Haber: Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı