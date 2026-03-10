Şampiyonlar Ligi'nde Günün Programı Belli Oldu: Türk Temsilcisi Galatasaray Evinde Liverpool'u Ağırlayacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Devler Ligi son 16 turu ilk ayağında bugün 8 takım avantajı yakalamak için sahaya çıkacak. Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden tek Türk temsilcisi Galatasaray kendi sahasında Liverpool ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'ın Liverpool'u konuk edeceği günde Atalanta evinde Bayern Münih'i ağırlayacak. Bir diğer önemli maçta ise Barcelona, son haftaların formda Premier Lig takımı Newcastle United'a konuk olacak.

Günün diğer maçında ise Atletico Madrid, Premier Lig'de küme düşme tehlikesini yakından hisseden Tottenham'ı konuk edecek.

MAÇ PROGRAMI

Günün maçlarının başlama saatleri şu şekilde:

20.45 Galatasaray-Liverpool

23.00 Atalanta-Bayern Münih

23.00 Newcastle United-Barcelona

23.00 Atletico Madrid-Tottenham

