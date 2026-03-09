Liverpool İstanbul'a 5 Önemli Eksikle Geliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, yarın sahasında Liverpool’u ağırlayacak. Karşılaşma öncesinde İngiliz temsilcisinin kamp kadrosu açıklandı. NTV Spor'un haberine göre Teknik direktör Arne Slot, İstanbul deplasmanı için 21 kişilik bir kadro belirledi. Kadroda bazı önemli eksiklerin bulunması dikkat çekti.

KİMLER YOK?

Liverpool’da kaleci Alisson Becker, orta saha Wataru Endo, savunma oyuncusu Conor Bradley, hücum oyuncusu Federico Chiesa ve forvet Alexander Isak kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Liverpool’un Galatasaray maçı için belirlediği kadroda yer alan oyuncuların tamamı şöyle: Gomez, Van Dijk, Konate, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Mac Allister, Salah, Jones, Gakpo, Ekitike, Mamardashvili, Robertson, Woodman, Frimpong, Gravenberch, Nyoni, Nallo, Morrison, Ngumoha ve Misciur.

