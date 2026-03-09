Inter Forması Giyen Milli Yıldız Hakan Çalhanoğlu Yine Sakatlandı
Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, forma şansı bulamadan bir kez daha sakatlandı. Milli yıldızın sahalardan en az 1 hafta daha uzak kalması bekleniyor.
Inter forması giyen ve kısa süre önce sakatlıktan dönen Hakan Çalhanoğlu'ndan bir kez daha kötü haber geldi. Milan'a karşı oynanan derbide yedek kulübesinde yer alan ancak forma giymeyen Çalhanoğlu'nun MR sonuçları çıktı.
HAKAN ÇALHANOĞLU EN AZ 1 HAFTA YOK
Inter tarafından yapılan açıklamada Hakan Çalhanoğlu'nun sağ uyluk kasında gerilme olduğu bildirildi. Milli futbolcunun en az 6-7 gün sahalardan uzak kalması beklenirken, deneyimli futbolcu bu sebeple ligde 14 Mart tarihinde konuk edecekleri Atalanta maçında takımını yalnız bırakacak.
Hakan Çalhanoğlu'nun 22 Mart'taki Fiorentina maçına yetiştirilmesi amaçlanıyor.
HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 24 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, sezonun geri kalan döneminde 9 gol ve 4 asistlik skor katkısı üretti.
Kaynak: Haber Merkezi