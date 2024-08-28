Şampiyonlar Ligi'nde 32 Takım Netleşti
Şampiyonlar Ligi'nde dün tamamlanan maçların ardından Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hak kazanan 32 takım netleşti. Kalan son 4 takım bu akşam oynanacak maçların ardından belli olacak.
Şampiyonlar Ligi play-off turunda dün 3 karşılaşma oynandı. Organizasyonun lig aşamasına katılmaya hak kazanan 3 takım daha belli oldu.
Bu turda temsilcimiz Galatasaray’ı eleyen Young Boys’un yanında Sparta Prag ve Salzburg da 2024-2025 sezonunda ilk kez düzenlenecek 36 takımlı yeni lig aşaması formatında mücadele etmeye hak kazandı.
Play-off turu şu maçlarla tamamlanacak;
19.45 Karabağ - Dinamo Zagreb: (0-3)
22.00 Slavia Prag - Lille: (0-2)
22.00 Kızılyıldız - Bodo/Glimt: (1-2)
22.00 Slovan Bratislava - Midtjylland: (1-1)
Şampiyonlar Ligi’nde oynamaya hak kazanan 32 takım ise şöyle:
Bayer Leverkusen - Almanya
Borussia Dortmund - Almanya
Bayern Münih - Almanya
RB Leipzig - Almanya
Stuttgart - Almanya
Real Madrid - İspanya
Barcelona - İspanya
Atletico Madrid - İspanya
Girona - İspanya
Liverpool - İngiltere
Manchester City - İngiltere
Aston Villa - İngiltere
Arsenal - İngiltere
Inter - İtalya
Atalanta - İtalya
Bologna - İtalya
Juventus - İtalya
Milan - İtalya
PSG - Fransa
Monaco - Fransa
Lille - Fransa
Stade Brest - Fransa
PSV Eindhoven - Hollanda
Feyenoord - Hollanda
Sporting Lizbon - Portekiz
Benfica - Portekiz
Celtic - İskoçya
Shakhtar Donetsk - Ukrayna
Sturm Graz - Avusturya
Salzburg - Avusturya
Sparta Prag - Çekya
Young Boys - İsviçre