Şampiyonlar Ligi'nde 32 Takım Netleşti

Şampiyonlar Ligi play-off turunda dün 3 karşılaşma oynandı. Organizasyonun lig aşamasına katılmaya hak kazanan 3 takım daha belli oldu.

Bu turda temsilcimiz Galatasaray’ı eleyen Young Boys’un yanında Sparta Prag ve Salzburg da 2024-2025 sezonunda ilk kez düzenlenecek 36 takımlı yeni lig aşaması formatında mücadele etmeye hak kazandı.

Play-off turu şu maçlarla tamamlanacak;

19.45 Karabağ - Dinamo Zagreb: (0-3)

22.00 Slavia Prag - Lille: (0-2)

22.00 Kızılyıldız - Bodo/Glimt: (1-2)

22.00 Slovan Bratislava - Midtjylland: (1-1)

Şampiyonlar Ligi’nde oynamaya hak kazanan 32 takım ise şöyle:

Bayer Leverkusen - Almanya

Borussia Dortmund - Almanya

Bayern Münih - Almanya

RB Leipzig - Almanya

Stuttgart - Almanya

Real Madrid - İspanya

Barcelona - İspanya

Atletico Madrid - İspanya

Girona - İspanya

Liverpool - İngiltere

Manchester City - İngiltere

Aston Villa - İngiltere

Arsenal - İngiltere

Inter - İtalya

Atalanta - İtalya

Bologna - İtalya

Juventus - İtalya

Milan - İtalya

PSG - Fransa

Monaco - Fransa

Lille - Fransa

Stade Brest - Fransa

PSV Eindhoven - Hollanda

Feyenoord - Hollanda

Sporting Lizbon - Portekiz

Benfica - Portekiz

Celtic - İskoçya

Shakhtar Donetsk - Ukrayna

Sturm Graz - Avusturya

Salzburg - Avusturya

Sparta Prag - Çekya

Young Boys - İsviçre