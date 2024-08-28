Şampiyonlar Ligi'nde 32 Takım Netleşti

Şampiyonlar Ligi'nde dün tamamlanan maçların ardından Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hak kazanan 32 takım netleşti. Kalan son 4 takım bu akşam oynanacak maçların ardından belli olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 32 Takım Netleşti

Şampiyonlar Ligi play-off turunda dün 3 karşılaşma oynandı. Organizasyonun lig aşamasına katılmaya hak kazanan 3 takım daha belli oldu.

Bu turda temsilcimiz Galatasaray’ı eleyen Young Boys’un yanında Sparta Prag ve Salzburg da 2024-2025 sezonunda ilk kez düzenlenecek 36 takımlı yeni lig aşaması formatında mücadele etmeye hak kazandı.

Play-off turu şu maçlarla tamamlanacak;

19.45 Karabağ - Dinamo Zagreb: (0-3)

22.00 Slavia Prag - Lille: (0-2)

22.00 Kızılyıldız - Bodo/Glimt: (1-2)

22.00 Slovan Bratislava - Midtjylland: (1-1)

Şampiyonlar Ligi’nde oynamaya hak kazanan 32 takım ise şöyle:

Bayer Leverkusen - Almanya
Borussia Dortmund - Almanya
Bayern Münih - Almanya
RB Leipzig - Almanya
Stuttgart - Almanya
Real Madrid - İspanya
Barcelona - İspanya
Atletico Madrid - İspanya
Girona - İspanya
Liverpool - İngiltere
Manchester City - İngiltere
Aston Villa - İngiltere
Arsenal - İngiltere
Inter - İtalya
Atalanta - İtalya
Bologna - İtalya
Juventus - İtalya
Milan - İtalya
PSG - Fransa
Monaco - Fransa
Lille - Fransa
Stade Brest - Fransa
PSV Eindhoven - Hollanda
Feyenoord - Hollanda
Sporting Lizbon - Portekiz
Benfica - Portekiz
Celtic - İskoçya
Shakhtar Donetsk - Ukrayna
Sturm Graz - Avusturya
Salzburg - Avusturya
Sparta Prag - Çekya
Young Boys - İsviçre

Etiketler
UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Barcelona
Dev Derbi Polis Grevi Nedeniyle Ertelendi Dev Derbi Polis Grevi Nedeniyle Ertelendi
Dev Tekstil Firması İflasın Eşiğinde! 28 Yıllık Hikayesi Sona Ermek Üzere.... Dev Tekstil Firması İflasın Eşiğinde! 28 Yıllık Hikayesi Sona Ermek Üzere....
Ferdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçelileri Ağlatan Mesaj Ferdi'den Fenerbahçelileri Ağlatan Mesaj
Bu Kan Grubundan Olanlar Dikkat Etmeli : Bunamaya Daha Yatkın Oluyorlar Bu Kan Grubundan Olanlar Dikkat Etmeli : Bunamaya Daha Yatkın Oluyorlar