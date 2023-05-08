Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden başlıyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final aşamasının ilk ayağı, yarın oynanacak Real Madrid - Manchester City mücadelesiyle başlayacak.

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Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden başlıyor!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

İspanya temsilcisi Real Madrid, İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'i ağırlayacak. Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak müsabaka TSİ 22.00'da başlayacak.

MİLAN-İNTER MAÇI 10 MAYIS'TA

Diğer yarı final karşılaşması ise iki İtalyan takımının mücadelesine sahne olacak. Milan, Inter'i 10 Mayıs Çarşamba günü TSİ 22.00'de San Siro Stadı'nda konuk edecek.

Rövanş maçları 16-17 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Kaynak: Gerçek Gündem

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UEFA - Şampiyonlar Ligi
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