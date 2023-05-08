"Amedspor diye bir takım olamaz" diyen Özdağ'a tepki

Bursa’da konuşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Türkiye liglerinde Amedspor diye bir takım olamaz" ifadesi kullandı.

Özdağ’ın açıklamasına Amedspor'dan tepki geldi.

Sosyal medya hesabından Özdağ’a tepki gösteren Elaldı şu ifadeleri kullandı; "Amed diye bir takım var mı yok mu gel Diyarbakır’a gösterelim sana. Bütün teşkilatınla gel. Bizim bir sözümüz var sana da söyleyelim. Biz tek siz hepiniz. Bir daha takımımın adını ağzına alınca 7 defa ağzını toprakla yıka su ile çalkala sonra ağzına al Amedi…" ifadelerini kullandı.