Paris Saint-Germain'de Lionel Messi kararı!

Fransa Ligue 1'in 33. haftasında 3-1 kaybedilen Lorient maçının ardından izinsiz bir şekilde Suudi Arabistan'a gittiği için kadro dışı bırakılan ve ardından özür dileyen Lionel Messi, bu sabah Paris Saint-Germain tesislerine gelerek antrenmanlara başladı.

Paris Saint-Germain'de Lionel Messi kararı!

Fransa Ligue 1'in 33. haftasında Paris Saint-Germain'in, sahasında Lorient'e 3-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından izinsiz bir şekilde Suudi Arabistan'a giden ve kulüp tesislerindeki antrenmanı kaçırdığı için kadro dışı kalan Lionel Messi, tekrardan antrenmanlara döndü.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak özür dileyen Arjantinli futbolcu, PSG'nin bu sabah gerçekleştirilen antrenmanında yer aldı.

ANTRENMANLARA KATILDIĞI BİLDİRİLDİ

Fransız ekibi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Messi'nin tesislere gelerek antrenmana katıldığını bildirdi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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