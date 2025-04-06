Salvatore Foti ve Sandro Zufic’in 4'er Maçlık Men Cezaları Onandı
Tahkim Kurulu, Fenerbahçe teknik ekibinden Salvatore Foti ve Sandro Zufic'e verilen cezaları aynen onayladı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yardımcı antrenör Salvatore Foti'nin rakip takım oyuncusuna hakaret etmesi nedeniyle 4 maçlık soyunma odası ve yedek kulübesi yasağı ile 117 bin TL para cezası aldığı bildirildi.
Kaleci antrenörü Sandro Zufic ise maç hakemine yönelik fiziki müdahale içeren sportmenlik dışı davranışından ötürü 4 maç men cezası ve 78 bin TL para cezası aldı. Kurul, her iki isme verilen yaptırımları onadı.
Kaynak: AA
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