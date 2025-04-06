Salvatore Foti ve Sandro Zufic’in 4'er Maçlık Men Cezaları Onandı

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe teknik ekibinden Salvatore Foti ve Sandro Zufic'e verilen cezaları aynen onayladı.

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Salvatore Foti ve Sandro Zufic’in 4'er Maçlık Men Cezaları Onandı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yardımcı antrenör Salvatore Foti'nin rakip takım oyuncusuna hakaret etmesi nedeniyle 4 maçlık soyunma odası ve yedek kulübesi yasağı ile 117 bin TL para cezası aldığı bildirildi.

Kaleci antrenörü Sandro Zufic ise maç hakemine yönelik fiziki müdahale içeren sportmenlik dışı davranışından ötürü 4 maç men cezası ve 78 bin TL para cezası aldı. Kurul, her iki isme verilen yaptırımları onadı.

Kaynak: AA

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