Galatasaray, Fenerbahçe Derbisinin Ardından Verilen Cezalar İçin TFF'ye Başvurdu

Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu'nun derbide yaşanan olayların ardından verdiği cezalarla ilgili resmi itirazda bulundu.

Galatasaray'ın açıklamasında, "Galatasaray Spor Kulübü, yaptığı yazılı başvuruyla hukuksuz verilen cezalar nedeniyle itiraz ederek, TFF Hukuk Kurulunu görevini yapması konusunda uyardı" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un burnunu sıkarak kırmızı kart gören Jose Mourinho'ya 3 maç, yardımcıları Foti ve Zufic'e 4 maç ceza verirken; futbolcular Mert Hakan Yandaş 1, Fred ise 3 maç ceza almıştı.

Verilen kararın ardından Mourinho, Mert Hakan Yandaş ve Fred, 4 maçtan az ceza aldığı için Süper Lig maçlarında ceza çekmeyecek. Zufic ve Foti cezalarını ise gelecek 4 maçta çekecek.

Kaynak: Haber Merkezi