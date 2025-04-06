Fenerbahçe-Trabzonspor Maçının VAR'ı Belli oldu

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak dev maçta VAR hakemi olarak Daniel Stefanski görev yapacak.

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Fenerbahçe-Trabzonspor Maçının VAR'ı Belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasındaki dev maçta Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, bugün oynanacak maçlardaki VAR hakemlerini açıkladı.

MHK'dan yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasında VAR hakemi olarak Daniel Stefanski görev alacak. AVAR koltuğunda ise İbrahim Çağlar Uyarcan oturacak.

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Kaynak: Haber Merkezi

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