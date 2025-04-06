Bodrum FK Deplasmanda Tek Golle Kazandı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Corendon Alanyaspor ile Sipay Bodrum FK karşı karşıya geldi. Alanya'da oynanan mücadele, konuk ekibin 1-0’lık galibiyetiyle sonuçlandı.

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Bodrum FK Deplasmanda Tek Golle Kazandı

Maçın ilk tehlikeli atağı 21. dakikada Alanyaspor’dan geldi. Merkezden gelişen atakta Richard’ın pasını alan Cordova, kaleyi yokladı ancak top üstten auta çıktı. Beş dakika sonra ev sahibi ekip yine etkili geldi. Janvier'in ceza sahasına gönderdiği topu sağ çaprazda kontrol eden Vilhena'nın şutu kaleci Sousa'dan döndü. Dönen topu Bodrum savunması uzaklaştırdı.

39. dakikada Cordova'nın sol kanattan yaptığı ortada ceza sahasında iyi yükselen Vilhena’nın kafa vuruşu ise direğin yanından auta çıktı. Bu pozisyonun ardından ilk yarıda gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.

İKİNCİ YARIDA GELEN GOL

İkinci yarıya daha istekli başlayan taraf Bodrum FK oldu. 62. dakikada sağdan gelen atakta Seferi, Balkovec'i geçerek kaleyi yokladı fakat kaleci Ertuğrul gole izin vermedi. 67. dakikada bu kez Bardhi ceza sahası dışından şansını denedi, ancak top üstten dışarı gitti.

Maçın kader anı ise 81. dakikada geldi. Bardhi’nin sol köşeden kullandığı kornerde iyi yükselen Ali Aytemur, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek skoru 1-0 yaptı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, Bodrum FK sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Kaynak: AA

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