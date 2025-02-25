Sakaryaspor'da 'Fatih Karagümrük' Hazırlığı

Sakaryaspor, 1. Lig'in 27. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maça hazırlanmaya başladı.

Sakaryaspor'da 'Fatih Karagümrük' Hazırlığı

Sakaryaspor, 1. Lig'in 27. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör İlker Püren yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri ile başladı. Pas çalışması ile sürdürülen idman, taktik çalışma ile sona erdi.

Ligde 35 puanla 14.sırada yer alan Sakaryaspor, 2 Mart Pazar günü saat 20.30'da mutlak galibiyet için sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Kaynak: İHA

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