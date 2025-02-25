Süper Lig Ekibine 6 Puan Silme Cezası
Süper Lig ekibi Adana Demirspor’a, FIFA Disiplin Komitesi tarafından 6 puan silme cezası verildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) FIFA Disiplin Komitesi'nin Adana Demirspor hakkında aldığı kararı duyurdu.
Süper Lig ekibine 6 puan silme cezası verildiği bildirildi.
TFF'nin konuya ilişkin açıklamasında, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından; Adana Demirspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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