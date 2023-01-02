Ronaldo'yla ilgili dikkat çeken iddia: Beklediği telefon gelmeyince Al Nassr'a katılmış

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United ve Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'ndan hayal kırıklığıyla ayrılan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, sürpriz bir seçim yaparak Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın yolunu tuttu.

İngiliz ekibinden ayrıldıktan sonra kulüpsüz kalan ve bir süre eski takımı Real Madrid'in tesislerinde idman yapan Ronaldo için İspanya'dan çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Marca'nın haberine göre, Cristiano Ronaldo, Al Nassr'la anlaşma tamamlanana kadar eski takımı Real Madrid'den telefon bekledi. Portekizli yıldızla ilgilenmeyen Real Madrid, herhangi bir hamlede bulunmazken Ronaldo da teklifi değerlendirdi ve Al Nassr'a katıldı.

Ronaldo, Suudi ekibi Al Nassr ile yıllık 200 milyon Euro'dan 2.5 senelik sözleşme imzaladı.