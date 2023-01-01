Göztepe-Altay maçına patlayıcı sokulmuştu: Ambulans şirketiyle ilgili yeni gelişme

İzmir Valisi, olaylı Göztepe-Altay maçında stada yabancı madde sokulmasında rol aldığı belirlenen ambulansın bağlı olduğu şirketin kapatıldığını duyurdu.

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Göztepe-Altay maçına patlayıcı sokulmuştu: Ambulans şirketiyle ilgili yeni gelişme

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, olaylar sebebiyle tatil edilen Göztepe-Altay maçında stada yanıcı ve patlayıcı madde sokulmasında kullanılan ambulansın bağlı olduğu firmanın kapatıldığını bildirdi.

Yazılı açıklama yapan Vali Köşger, "Olaylı Göztepe-Altay maçında Gürsel Aksel Stadyumu'na yanıcı ve parlayıcı malzemeleri taşıyan 'Alo Ses Ambulans Servisi' valiliğimizce süresiz kapatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadelerini kullandı. 

NE OLMUŞTU?

Gürsel Aksel Stadı'nda 27 Kasım'da yapılan müsabakanın 20. dakikasında, Altay taraftarlarının bulunduğu bölümden Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme yanıcı madde fırlatmış ve bir taraftar yaralanmıştı. Oyunun durmasının ardından Göztepe taraftarı M.N.A, eline geçirdiği köşe gönderiyle Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'i yaralamıştı.

Yaşanan olaylar sonucu hakem Emre Kargın'ın isteğiyle her iki takım futbolcuları soyunma odasına gitmiş, yaklaşık 25 dakika beklemenin ardından müsabaka tatil edilmişti. Göztepe taraftarı M.N.A. "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından tutuklanmıştı.

Tribüne fişek atılarak bir kişinin yaralanmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada ise yanıcı ve patlayıcı maddelerin bir bölümünün ambulans görevlileri A.G. ve H.K. tarafından stada sokulduğu tespit edilmişti. Göztepe taraftarlarının bulunduğu bölüme işaret fişeği fırlatarak bir kişinin yaralanmasına neden olduğu tespit elien F.E. de gözaltına alınmıştı. F.E'nin tribüne atılan işaret fişeğini üzerine saklayarak stada soktuğu belirlenmişti. Soruşturma kapsamında 28 kişi gözaltına alınmış, F.E. ile aralarında ambulans görevlilerinin de olduğu 19 şüpheli tutuklanmıştı. 

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