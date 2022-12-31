Sivasspor-Galatasaray maçına soruşturma!

Galatasaray karşısında sahadan yenilgiyle ayrılan Sivasspor’da Ulvestad’ın attığı ancak geçersiz sayıldığı gol ortalığı karıştırdı. Golün neden iptal edildiği, futbol kamuoyunun birinci gündemi olurken, hedefte yer alan Merkez Hakem Kurulu da yaşananlarla ilgili acil bir soruşturma başlattı.

Karşılaşmanın 50. dakikasında ev sahibi ekibin Ulvestad ile attığı golün VAR incelemesinden sonra iptal edilmesinin tartışmaları sürerken, MHK, hem orta hakem Erkan Özdamar hem de Özgüç Türkalp’ten ayrıntılı bir ek rapor istedi. Dün akşam saatlerine kadar yaşanan sessiz bekleyiş sonrasında Merkez Hakem Kurulu’nun harekete geçtiği öğrenildi.

EN AZ 4'ER HAFTA

Milliyet'in haberine göre Sivasspor- Galatasaray maçında haftaya damgasını vuran “gol iptali” ile ilgili pozisyonda fatura hakem Erkan Özdamar ile Video Asistan Hakemi Özgüç Türkalp’a çıktı. Merkez Hakem Kurulu’nun her iki hakemi de en az 4’er hafta dinlendireceği bildirildi.

İki gözlemci Muhittin Boşat ve Mürvet Sezer’in, hakem Özdamar’a 7.4 notu verdiği öğrenildi. Bu değerlendirme sonucu, yeni yılda FIFA kokartı takacak olan Erkan Özdamar, uzunca bir süre Süper Lig’de maç yönetemeyecek. Hakemi pozisyonu izlemeye çağıran VAR’daki Özgüç Türkalp’in de asgari 4 hafta görev alamayacağı kaydedildi.