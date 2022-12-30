İmamoğlu, Beşiktaş tribünlerinde
Verilen siyasi yasak kararının ardından vatandaşların yoğun desteğiyle karşılaşan İmamoğlu, Vodafone Arena’da da benzer sahneler yaşadı.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor'u Vodafone Park’ta ağırladı.
Beşiktaş, 1-0’luk skorla maçı kazanarak 2022 yılını 3 puanla noktaladı.
İMAMOĞLU DA MAÇA GİTTİ
Maçta Beşiktaş’ın misafirlerinde birisi de İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’ydu.
Verilen siyasi yasak kararının ardından vatandaşların yoğun desteğiyle karşılaşan İmamoğlu, Vodafone Arena’da da benzer sahneler yaşadı.
Vatandaşlar, İBB Başkanı İmamoğlu’yla fotoğraf çektirmek için uğraştı, desteklerini aktardı.
Kaynak: Gerçek Gündem
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