Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hasan Özer istifa etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hasan Özer istifa ettiğini açıkladı.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hasan Özer istifa etti

Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Yeni Malatyaspor’a 5 Ekim 2022’de göreve gelen Teknik Direktör Hasan Özer, büyük bölümü gençlerden takımla birlikte bu sezon çıktığı 12 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi görerek toplamda 12 puan elde etti.

Hasan Özer, istifasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni Malatyaspor’a geldiğimiz günden beri, takımımızın başarısı için elimizden geleni yaptık. Ben ve ekibim yaşadığımız onca problem ve sıkıntılara rağmen oyuncu grubumuzu en iyi şekilde hem taktiksel hem fiziksel hem de mental olarak maçlara hazırlamaya çalıştık. Yaşanan son olaylardan sonra sürdürülebilir bir ortamın olmadığı ve oyuncularımızı motive edecek hiçbir argümanımızın kalmadığını üzülerek ifade etmek zorundayım. Bu nedenle ekibim ile beraber istifa etme kararını verdiğimizi belirtmek istiyorum" dedi.

"GÖNÜLDEN BAŞARILAR DİLİYORUM"

Özer, "Bu vesile ile bize destek olan herkese, Yeni Malatyaspor’un bütün yönetim kurula, Yeni Malatyaspor’un bütün oyuncularına, çok değerli Malatya Valisi Hulusi Şahin’e, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a ve Yeni Malatyaspor’a gönül vermiş cefakar ve vefakar taraftarlarına sonsuz teşekkürlerimi iletirim. Bundan sonraki maçlarda Yeni Malatyaspor camiasına gönülden başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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