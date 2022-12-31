Eski Fenerbahçe Kulübü yöneticilerinden Cemal Yücel Günay son yolculuğun uğurlandı

Eski Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu üyelerinden Cemal Yücel Günay, son yolculuğuna uğurlandı.

Son Güncelleme:
Eski Fenerbahçe Kulübü yöneticilerinden Cemal Yücel Günay son yolculuğun uğurlandı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, eski Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu üyelerinden Cemal Yücel Günay için Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde anma töreni düzenlendi.

Törene merhumun ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan, kongre üyeleri, kulüp personeli, merhumun ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Ali Koç, burada yaptığı konuşmada "Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Camiamız için önemli bir insandı. Bize çok şeyi miras bıraktı. Şahsen kendisinden çok şey öğrendim. Keyifli anlarımız oldu. Kızardı, ama tatlı kızardı. Keşke herkes onun gibi kızsa. Kendisi 5 sene evvel İrlanda'ya gitti. Ne yazık ki orada yüzyılın illeti olan kansere yakalandı. Çok uğraşıldı, çok tedavi gördü ama Allah'ın takdiri. Buraya kadarmış. Şahsım, yönetim kurulum ve camiamız adına ailesine başsağlığı diliyorum. Geride kalanlara kuvvet, sabır ve metanet diliyorum. Mekanı cennet, toprağı bol olsun. Yılın son gününde dostu uğurlamayı kimse istemez ama Allah'ın takdiri." ifadelerini kullandı.

Okunan duaların ardından merhum Cemal Yücel Günay'ın cenazesi omuzlara alınarak, cenaze aracına konuldu.

Cemal Yücel Günay'ın naaşı, Zühtüpaşa Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığına'da defnedilecek.

Kaynak: AA

Etiketler
Fenerbahçe
Son Güncelleme:
Sivasspor-Galatasaray maçına soruşturma! Spor 31 Aralık 2022 11:35
NBA'de haftanın sonuçları: LeBron James 38. yaş gününde 47 sayı attı Spor 31 Aralık 2022 10:59
İmamoğlu, Beşiktaş tribünlerinde Spor 30 Aralık 2022 17:23
Hasan Özer istifa etti! Spor 30 Aralık 2022 14:29
ÇOK OKUNANLAR
Emekli ve memur maaş zammı için oran verildi: İşte 2023'te beklenen yeni maaşlar! Emekli ve memur maaş zammı için oran verildi: İşte 2023'te beklenen yeni maaşlar!
Son ankette ortaya çıktı: MHP'li seçmen Erdoğan'ı değil, o ismi bekliyor! Son ankette ortaya çıktı: MHP'li seçmen Erdoğan'ı değil, o ismi bekliyor!
Ekonomist Selçuk Geçer, doların zirve yapacağı tarihi açıkladı: Kimse bu rakamı beklemiyordu! Ekonomist Selçuk Geçer, doların zirve yapacağı tarihi açıkladı
Ünlü fast food zincirindeki hamburger menüsünün fiyat değişimi gündem oldu! Ünlü fast food zincirindeki hamburger menüsünün fiyat değişimi gündem oldu!
EYT'lilere rekor banka promosyonu: İşte bankaların 2023 EYT'li promosyonları EYT'lilere rekor banka promosyonu!