Resmi açıklama yapıldı, Galatasaray'da bir dönem sona erdi!

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Başantrenörlüğü görevini sürdüren Milos Paden ile karşılıklı olarak yollar ayrıldı.

Resmi açıklama yapıldı, Galatasaray'da bir dönem sona erdi!

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Başantrenör Milos Paden ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Galatasaray'ın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İçinde bulunduğumuz 2023/24 sezonu başından itibaren Galatasaray Çağdaş Faktoring Başantrenörlüğü görevini sürdüren Milos Paden ile karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Milos Paden’e görevi süresince kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

GALATASARAY, BEŞİKTAŞ'A MAĞLUP OLMUŞTU

Galatasaray son olarak Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'a 104-89'luk skorla mağlup oldu.

Resmi açıklama yapıldı, Galatasaray'da bir dönem sona erdi! - Resim : 1

GALATASARAY, DÖRDÜNCÜ SIRADA

Öte yandan ING Kadınlar Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe liderliğini sürdürürken, Galatasaray, 23. haftanın sonunda dördüncü sırada yer alıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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