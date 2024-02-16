Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olmuştu: Sacha Boey'den kötü haber geldi
Sarı kırmızılılardan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'in yaşadığı sakatlık sebebiyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.
Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey sakatlandı.
Bundesliga ekibi Bayern Münih'te forma giyen Fransız sağ bekin, adelesinde yırtık talep edildiği belirtildi.
Oyuncunun birkaç hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.
2 MAÇTA FORMA GİYDİ
Geçtiğimiz hafta Bavyera ekibine katılan oyuncu 2 maçta 109 dakika forma giydi. Gol veya asist üretemedi.
Kaynak: Gerçek Gündem
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