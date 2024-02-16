İşte Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final programı

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programı açıklandı. Buna göre müsabakalar 27, 28 ve 29 Şubat tarihlerinde oynanacak.

İşte Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final programı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmalarının maç programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları hakkında açıklama yaptı.

TFF'nin yaptığı açıklamaya göre, müsabakalar 27, 28 ve 29 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Program şöyle:

27 Şubat Salı

20.45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)

28 Şubat Çarşamba

17.30 Trabzonspor-RAMS Başakşehir (Papara Park)

20.45 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş)

29 Şubat Perşembe

20.45 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük (RAMS Park)

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