Fenerbahçe, Altay Bayındır’ın sözleşmesini 4 yıl uzattı

Fenerbahçe, 24 yaşındaki kalecisi Altay Bayındır ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı.

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Fenerbahçe, Altay Bayındır’ın sözleşmesini 4 yıl uzattı

Fenerbahçe, 24 yaşındaki kalecisi Altay Bayındır’ın sözleşmesinin 4 yıl uzatıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerin konuyla ilgili resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "2019 yılından beri formamızı giyen, Fenerbahçemize bağlılığı ve aidiyeti ile Futbol A Takımımızda kaptanlığa kadar yükselen Altay Bayındır ile sözleşmemiz 4 yıl uzatılmıştır. A Milli Takım forması da giyen Kaptanımız Altay Bayındır, 2026-27 sezon sonuna dek Futbol A Takımımızın formasını terletecektir. Altay Bayındırımızın, Fenerbahçemizin 1 numaralı formasıyla kulübümüz efsane isimlerinden olacağına, başarıları ile yüzümüzü güldüreceğine inanıyoruz. Kulübümüze transfer olduğu günden bugüne kadar duruşu ile örnek olan Altay Bayındır’a, Fenerbahçemizin çatısı altında ve hedeflerimiz yolunda nice başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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