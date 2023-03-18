Trabzonspor'da çoğunluk sağlanamadı: Olağanüstü genel kurul ertelendi
Trabzonspor'un olağanüstü genel kurulunda çoğunluk sağlanamadı. Genel kurul, bir sonraki haftaya ertelendi.
Trabzonspor’da bugün yapılan olağanüstü genel kurulda çoğunluk sağlanamadı. Toplantı, çoğunluk aranmaksızın 25-26 Mart'ta yapılmasına karar verildi.
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen ilk toplantıda, oy kullanma hakkı bulunan 9 bin 278 üyeden gerekli çoğunluğun sağlanamadığı bildirildi.
Toplantının, çoğunluk aranmaksızın 25-26 Mart'ta saat 09.00'da Hayri Gür Spor Salonu'nda yapılacağı belirtildi.
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Kaynak: Gerçek Gündem
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