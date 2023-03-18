Trabzonspor'da çoğunluk sağlanamadı: Olağanüstü genel kurul ertelendi

Trabzonspor'un olağanüstü genel kurulunda çoğunluk sağlanamadı. Genel kurul, bir sonraki haftaya ertelendi.

Son Güncelleme:
Trabzonspor'da çoğunluk sağlanamadı: Olağanüstü genel kurul ertelendi

Trabzonspor’da bugün yapılan olağanüstü genel kurulda çoğunluk sağlanamadı. Toplantı, çoğunluk aranmaksızın 25-26 Mart'ta yapılmasına karar verildi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen ilk toplantıda, oy kullanma hakkı bulunan 9 bin 278 üyeden gerekli çoğunluğun sağlanamadığı bildirildi.

Toplantının, çoğunluk aranmaksızın 25-26 Mart'ta saat 09.00'da Hayri Gür Spor Salonu'nda yapılacağı belirtildi.

Trabzonspor'da olağanüstü genel kurulda kulüp asbaşkanı Ertuğrul Doğan, seçime tek liste ile girecek

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Trabzonspor
Son Güncelleme:
Son dakika: MHK Başkanı Lale Orta'dan 'yorumculara baskı' iddialarına yanıt MHK Başkanı Lale Orta'dan 'yorumculara baskı' iddialarına yanıt
Shane Larkin'den Ergin Ataman ve taraftarlara çok sert sözler Shane Larkin'den Ergin Ataman ve taraftarlara sert sözler
Ayva yerken yapılan hata. En değerli yerini çöpe atıyormuşuz Ayva yerken yapılan hata. En değerli yerini çöpe atıyormuşuz
Kanal D'de yeni karar.. Üç Kız Kardeş seyircileri hiç beklemiyordu Kanal D'de yeni karar.. Üç Kız Kardeş seyircileri hiç beklemiyordu
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul seçimini doğru tahmin eden şirketten son anket: İşte bugün seçim olsa ortaya çıkacak tablo! İstanbul seçimini doğru tahmin eden şirketten son anket: İşte bugün seçim olsa ortaya çıkacak tablo!
İslam Memiş, yükselişin ardından gram altın sahiplerini uyardı: Sakın bu tuzağa düşmeyin İslam Memiş, yükselişin ardından gram altın sahiplerini uyardı
Mart ayında kar sürprizi: İstanbul'un kapısına dayandı! Mart ayında kar sürprizi: İstanbul'un kapısına dayandı!
'7,2 büyüklüğünde deprem bekliyoruz' diyerek uyardı: Naci Görür zemini sağlam olan ilçeleri açıkladı '7,2 büyüklüğünde deprem bekliyoruz' diyerek uyardı: Naci Görür zemini sağlam olan ilçeleri açıkladı
Selçuk Geçer, doları olanlara seslendi: 'Dört gün sonra ters köşe olacaksınız' Selçuk Geçer, doları olanlara seslendi: 'Dört gün sonra ters köşe olacaksınız'