Son dakika: MHK Başkanı Lale Orta'dan 'yorumculara baskı' iddialarına yanıt

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Prof. Dr. Lale Orta, MHK Başkanı Lale Orta'nın daha önce beINSports'ta yer aldığı Trio programındaki yorumculara müdahale etmeye kalkıştığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

Süper Lig’de geçen hafta oynanan Galatasaray-Kasımpaşa maçı sonrası yayınlanan Trio'da yapılan bir yoruma tepki gösteren Lale Orta'nın kanalın bir yetkilisini arayarak yapılan yorumun yanlış olduğunu ve ertesi programda düzeltme istediği iddia edildi.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Prof. Dr. Lale Orta, yayıncı kuruluş yorumcularına baskı yapıldığı iddialarına yönelik açıklamada bulundu.

Yazılı bir açıklama yayınlayan Orta, "Yayıncı kuruluş yorumcularına baskı yapıldığı, müsabaka özet görüntülerine pozisyon ekletilmek istendiği, maçlar sırasında VAR Merkezi'ne girildiği belirtilen iddiaların gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Bahsi geçen pozisyonu farklı açıdan ve daha net şekilde değerlendirme imkanı sağlayan yayıncı kuruluşa ait görüntü hakkında beIN Sports yetkilileri ile iletişim kurulmuştur ve söz konusu pozisyonla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amaçlanmıştır. Söz konusu görüntü beIN Sports'a aittir. Görüntülerin sızdırıldığına yönelik iddiaların hakem camiasını ve yayıncı kuruluşu yıpratmaya yönelik olduğu açıktır" ifadelerini kullandı.

"Maçlardan alınan görüntüler, kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla kullanılmaktadır. Tüm görüntüler, yayıncı kuruluşta yayımlamak üzere hazırladığımız 'Kuralına göre' programını hazırlamak için MHK'nın kullanım yetkisindedir" ifadelerini kullanan Orta, açıklamasına şöyle devam etti:

"Maçlar sırasında asla VAR Merkezi'ne girilmemiştir, girilmeyecektir. Amacımız kuralları kulüplere ve futbolseverlere tam ve doğru açıklamaktır. Futbolcular ve futbolseverler tarafından kuralların doğru bilinmesi, bizi polemiklerden uzaklaştıracak, oyunun kalitesini arttıracaktır. Yayıncı kuruluş yorumcularına baskı yapıldığı, maç özetine ekleme yaptırıldığı, maçlar sırasında VAR Merkezi'ne girilip görüntü alındığı yönündeki yalan ve asılsız iddiaların sahiplerini ispata davet ediyoruz. Kurulumuzu, hakem camiasını ve yayıncı kuruluşu yıpratma amacıyla yapılan bu asılsız haberlerle ilgili tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım."

Kaynak: Gerçek Gündem