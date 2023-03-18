Shane Larkin'den Ergin Ataman ve taraftarlara çok sert sözler

Anadolu Efes'in yıldız ismi Shane Larkin, Partizan'a kaybedilen maçın ardından koç Ergin Ataman ve taraftarlara yönelik sert ifadeler kullandı.

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Shane Larkin'den Ergin Ataman ve taraftarlara çok sert sözler

Anadolu Efes’in THY Avrupa Ligi’nde Partizan’a 97-84 kaybettiği maçın ardından takımın yıldızı Shane Larkin, sosyal medya hesabından sert ifadeler kullandı.

Kaybedilen maçta 22 dakika süre alabilen Larkin, başantranör Ergin Atama’na ateş püskürdü.

Shane Larkin, bu süreyi yetersiz bularak eleştirirken taraftarlara yönelik de sert ifadeler kullandı.

Larkin bir taraftarın kendisine yönelik eleştirilerine, “Sezonun en önemli maçı ve 22 dakika oynuyorum. Son üç dakikada da maç kopmuştu. Bu yüzden çeneni kapa aptal” sözleriyle karşılık verdi.

Koç Ergin Ataman’ı eleştirmeye devam eden Shane Larkin, “Takım arkadaşlarımdan biri -19’du ve 38 dakika oynadı. İstatistiğimi düzeltmek için şans verilseydi muhtemelen düzeltirdim. Büyük maçlarda büyük oyuncularınızı oynatmanız gerekiyor” dedi.

Aldığı maaşın eleştirilmesine de yanıt veren Larkin, “Bu parayı kazanıyorum, bu yüzden sahada olmam lazım. Eğer sahada olmazsam hiçbir şey yapamam. Gözlerinizi açın ve neler olduğunu iyice anlayın” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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