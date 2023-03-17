UEFA Avrupa Ligi kuraları çekildi!

UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri çekilen kura ile belirlendi.

UEFA Avrupa Ligi kuraları çekildi!

UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final turu eşleşmeleri İsviçre’nin Nyon kentinde bulunan UEFA’nın merkezinde yapılan kura çekimi ile belirlendi.

Fenerbahçe’yi son 16 turunda eleyen Sevilla, İngiliz ekibi Manchester United ile eşleşti. Kura sonucu milli futbolcu Orkun Kökçü’nün formasını giydiği Feyenoord, İtalyan temsilcisi Roma ile karşılaşacak. Bir diğer İtalyan takımı Juventus da Sporting ile mücadele edecek.

İLK MAÇLAR 13 NİSAN'DA

Çeyrek final turunda ilk maçlar 13 Nisan’da, rövanş müsabakaları ise 20 Nisan’da oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri şu şekilde:

Çeyrek final

Manchester United - Sevilla

Juventus - Sporting

Bayer Leverkusen - Saint Gilloise

Feyenoord - Roma

Yarı final

Juventus - Sporting / Manchester United - Sevilla

Feyenoord - Roma / Bayer Leverkusen - Union Saint Gilloise

Kaynak: Gerçek Gündem

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