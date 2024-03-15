Resmen açıklandı: Galatasaray'dan dev transfer!

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, son olarak Yeni Zelanda ekibi New Zealand Breakers'ta oynayan ABD'lı oyun kurucu Parker Jackson-Cartwright'i kadrosuna kattı.

Galatasaray'ın internet sitesinde konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray, 180 cm boyundaki Amerikalı oyun kurucu Parker Jackson-Cartwright ile haziran ayında devreye girebilecek opsiyon ile birlikte 2024-2025 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirdi. Son olarak Yeni Zelanda ligi takımlarından New Zealand Breakers forması giyen Parker Jackson-Cartwright’a Galatasaray Ailesi’ne hoş geldin diyor, parçalı formamız ile başarılarla dolu bir yıl diliyoruz."

Parker Jackson-Cartwright

GALATASARAY'IN YENİ TRANSFERİ PARKER JACKSON-CARTWRİGHT KİMDİR?

Amerika Birleşik Devletleri’nin Los Angeles şehrinde 2 Temmuz 1995 yılında dünyaya geldi. Lise eğitimini doğduğu eyalette Kaliforniya’da tamamladıktan sonra üniversite yıllarını (2014-2018) Arizona Universitesi'nde ve okulun NCAA Ligi’nde mücadele eden Arizona Wildcats takımında geçirdi.

2018 yazında NBA seçmelerini geçemeyinde NBA G-League takımlarından Raptors 905’e transfer oldu. Aynı sezonun ikinci yarısında şubat ayında bir başka NBA G-League takımı Westchester Knicks ile sözleşme imzaladı.

2019 yazında rotasını Avrupa’ya çeviren Amerikalı oyun kurucumuz İngiltere Ligi (BBL) takımlarından Cheshire Phoenix ile anlaşmaya vardı. Avrupa’daki ikinci sezonunda (2020/21) ise Fransa İkinci Ligi LNB Pro B takımlarından Saint-Quentin’e transfer oldu.

Fransa’da gösterdiği etkili performansı ile dikkat çeken Parker Jackson-Cartwright 2021/22 sezonunda bu sezon Basketball Champions League’ndeki rakibimizi Telekom Baskets Bonn’a transfer oldu. Yükselen form grafiği burada da devam eden Parker Jackson- Cartwright Alman takımı Telekom Bonn ile çıktığı 37 maçta 20.4 sayı, 3.5 ribaunt, 7.0 asist ve 2.1 top çalma istatistikleri ile başarılı bir yıl geçirdi.

2023/23 sezonu başında yeniden Fransa’ya dönerek EuroLeague ekiplerinden ASVEL’e katıldı. Fransız ekibi ile EuroLeague’de forma giydiği 15 maçta 5.4 sayı ortalaması ile oynarken, 14 Fransa Ligi maçında ise 9.2 sayı, 4.6 asist ve 2.0 ribaunt ortalamaları ile sahada yer aldı.

2023 yılının Ocak ayında Beşiktaş Elmakjet ile Türkiye Basketbol Süper Ligi'ne transfer olan Galatasaray'ın yeni oyun kurucusu siyah-beyazlılarda çıktığı 14 maçta 17.9 sayı, 7.7 asist ve 4 ribaunt ve 2.2 top çalma ortalamalarıyla oldukça başarılı bir performans ortaya koydu.

Son olarak 2023 yazında New Zaeland Breakers ile sözleşme imzalayan basketbolcu, NBL’de bu sezon çıktığı 30 maçta 20.6 sayı ve 5.8 asist, 2.8 ribaunt ve 1.9 top çalma ortalamalarıyla yükselen form grafiğini sürdürdü.

Kaynak: Gerçek Gündem