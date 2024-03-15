UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi: İşte çeyrek final eşleşmeleri

Avrupa'nın 2 numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi: İşte çeyrek final eşleşmeleri

UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi.

Avrupa'nın 2 numaralı organizasyonunda dün oynanan son 16 turu maçları sonucunda çeyrek finale kalacak takımlar belli olmuştu.

Çeyrek finalin ilk maçları 11 Nisan'da, rövanş karşılaşmaları ise 18 Nisan'da oynanacak.

Yarı final maçları ise 2-9 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.

Avrupa Ligi'nde final karşılaşması 22 Mayıs'ta oynanacak. Finale İrlanda'daki Dublin Stadyumu ev sahipliği yapacak.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

İşte çekilen kurlar sonucunda final yolunda yürüyecek takımların eşleşmeleri:

AC Milan - AS Roma

Liverpool - Atalanta

Bayer Leverkusen - West Ham United

Benfica - Marsilya

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Benfica - Marsilya / Liverpool - Atalanta

Milan - Roma / Bayer Leverkusen - West Ham United

Kaynak: Gerçek Gündem

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