UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi: İşte çeyrek final eşleşmeleri
Avrupa'nın 2 numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi.
Avrupa'nın 2 numaralı organizasyonunda dün oynanan son 16 turu maçları sonucunda çeyrek finale kalacak takımlar belli olmuştu.
Çeyrek finalin ilk maçları 11 Nisan'da, rövanş karşılaşmaları ise 18 Nisan'da oynanacak.
Yarı final maçları ise 2-9 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.
Avrupa Ligi'nde final karşılaşması 22 Mayıs'ta oynanacak. Finale İrlanda'daki Dublin Stadyumu ev sahipliği yapacak.
ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
İşte çekilen kurlar sonucunda final yolunda yürüyecek takımların eşleşmeleri:
AC Milan - AS Roma
Liverpool - Atalanta
Bayer Leverkusen - West Ham United
Benfica - Marsilya
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Benfica - Marsilya / Liverpool - Atalanta
Milan - Roma / Bayer Leverkusen - West Ham United
Kaynak: Gerçek Gündem