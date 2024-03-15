Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki rakibi belli oldu
Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi çeyrek finalindeki rakibi Yunan temsilcisi Olympiakos oldu.
UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale kalma başarısı gösteren Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu.
Fenerbahçe, Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile eşleşti.
Öte yandan Fenerbahçe'nin Yunan rakibini yenmesi durumunda yarı finalde Aston Villa-Lille galibi ile oynayacak.
Çeyrek final maçları 11 ve 18 Nisan'da, yarı final maçları 3 ve 10 Mayıs'ta oynanacak.
Konferans Ligi finali ise Atina'da Ayasofya Stadyumu'nda olacak.
ÇEYREK FİNAL
UEFA Konferans Ligi çeyrek final eşleşmelerinin tamamı şöyle:
Club Brugge - PAOK
Olympiakos - Fenerbahçe
Aston Villa - Lille
Viktoria Plzen - Fiorentina
YARI FİNAL EŞLEŞMESİ
Aston Villa - Lille / Olympiakos - Fenerbahçe
Viktoria Plzen - Fiorentina / Club Brugge - PAOK
FENERBAHÇE'NİN ÇEYREK FİNAL YOLU
Avrupa'nın 3 numaralı organizasyonunda, Ludogorets, Nordsjaelland ve Spartak Trnava'nın bulunduğu H grubundan 4 galibiyet 2 mağlubiyet ile 12 puanla lider çıkan Fenerbahçe, doğrudan son 16 turuna katılmaya hak kazanmıştı.
Son 16 turunda ise Fenerbahçe, Union SG ile eşleşmiş, rakibini 2 maçta oluşan 3-1'lik skorla elemişti.
SEYRİCİ YASAĞI ŞOKU
Öte yandan UEFA, Fenerbahçe'ye 3 maç deplasman seyircisi yasağı verdi.
Kaynak: Gerçek Gündem