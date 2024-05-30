Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi final kadrosu belli oldu
Real Madrid'in 1 Haziran Cumartesi günü Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Borussia Dortmund maçının kadrosu açıklandı. Şampiyonlar Ligi final maçında forma giyip giymeyeceği merak edilen milli futbolcu Arda Güler de kafilede yer aldı.
Real Madrid, Borussia Dortmund'la kozlarını paylaşacağı Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı.
1 Haziran Cumartesi günü oynanacak olan Real Madrid-Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi final maçının kadrosunda, milli futbolcumuz Arda Güler de yer aldı.
Arda Güler'in de olduğu kafiledeki oyuncuların listesi şu şekilde:
Courtois, Lunin, Kepa, Fran, Carvajal, Militao, Alaba, Nacho, Lucas Vasquez, Fran Garcia, Rüdiger, Mendy, Bellingham, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Ceballos, Arda Güler, Mario Martin, Vinicius, Rodrygo, Joselu, Brahim.
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