Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi final kadrosu belli oldu

Real Madrid'in 1 Haziran Cumartesi günü Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Borussia Dortmund maçının kadrosu açıklandı. Şampiyonlar Ligi final maçında forma giyip giymeyeceği merak edilen milli futbolcu Arda Güler de kafilede yer aldı.

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Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi final kadrosu belli oldu

Real Madrid, Borussia Dortmund'la kozlarını paylaşacağı Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı.

1 Haziran Cumartesi günü oynanacak olan Real Madrid-Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi final maçının kadrosunda, milli futbolcumuz Arda Güler de yer aldı.

Arda Güler'in de olduğu kafiledeki oyuncuların listesi şu şekilde:

Courtois, Lunin, Kepa, Fran, Carvajal, Militao, Alaba, Nacho, Lucas Vasquez, Fran Garcia, Rüdiger, Mendy, Bellingham, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Ceballos, Arda Güler, Mario Martin, Vinicius, Rodrygo, Joselu, Brahim.

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi final kadrosu belli oldu - Resim : 1

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