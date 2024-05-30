Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi final kadrosu belli oldu

Real Madrid, Borussia Dortmund'la kozlarını paylaşacağı Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı.

1 Haziran Cumartesi günü oynanacak olan Real Madrid-Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi final maçının kadrosunda, milli futbolcumuz Arda Güler de yer aldı.

Arda Güler'in de olduğu kafiledeki oyuncuların listesi şu şekilde:

Courtois, Lunin, Kepa, Fran, Carvajal, Militao, Alaba, Nacho, Lucas Vasquez, Fran Garcia, Rüdiger, Mendy, Bellingham, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Ceballos, Arda Güler, Mario Martin, Vinicius, Rodrygo, Joselu, Brahim.