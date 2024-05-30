Yunanistan'da skandal karar: Fenerbahçe derneği kapatıldı!
Yunanistan'da Fenerbahçe Derneği ile ilgili skandal bir karara imza atıldı. Derneğin kapatılmasına karar verildi.
Gümülcine'deki Batı Trakya Fenerbahçe Taraftarları Spor-Kültür Derneğinin, adında bulunan "Batı Trakya" ifadesinin Türk azınlık iması oluşturabileceği gerekçesiyle kapatılmasına karar verildi. Gümülcine'deki Asliye Hukuk Mahkemesinde 6 Eylül 2023'te görüşülen kapatma davası 28 Mayıs'ta sonuçlandı.
Mahkeme, derneğin adının, Türk azınlık iması yaratabileceği gerekçesiyle kapatılmasına karar verdi.
Derneğin sosyal medya hesabından yayımlanan açıklamada, "Rodop Başsavcılığı tarafından, Batı Trakya Fenerbahçeliler Spor ve Kültür Derneğimizin aleyhine başlatılan kapatma davasının kararı açıklanmıştır. Rodop Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde görülen davanın neticesinde Derneğimizin mahkemece kapatılması karara bağlanmıştır." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA