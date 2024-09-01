Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti Arda Güler İçin Kararını Verdi

Real Madrid’in yıldızı Arda Güler’in aldığı süre taraftarları memnun etmedi. Teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda Güler’le ilgili yeni bir karar aldı.

La Liga’ya kötü başlayan Real Madrid’de Ancelotti’nin ilk 11’de değişikliğe gitmeye hazırlandığı kaydedildi. İspanya’da yayın yapan Relovo’nun haberine göre, deneyimli teknik adamın Arda Güler ve Brahim Diaz'ı 11'e almayı düşündüğü bildirildi.

Arda Güler, Bellingham’ın sakatlığı sonrası daha fazla süre almaya başlarken, milli oyuncu Real Valladolid maçına 11'de başlarken, Las Palmas maçında 64. dakikada oyuna girmişti. Ancak bu süre de taraftarlar tarafından yetersiz bulunmuştu.

Arda’nın Pazar günü oynanacak olan Real Betis karşılaşmasında da maça ilk 11’de başlaması bekleniyor.