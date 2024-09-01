Göztepe Sezonun İlk Galibiyetini Aldı

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Bodrum FK'yı deplasmanda 2-0 mağlup eden Göztepe, Süper Lig'deki ilk galibiyetini aldı.

Göztepe Sezonun İlk Galibiyetini Aldı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Sipay Bodrum FK, Göztepe'ye konuk oldu.

14. dakikada ceza sahası dışı sol çapraz pozisyonda topla buluşan Tijanic'in kaleye gönderdiği topu Bodrum FK kalecisi Diogo son anda uzaklaştırdı.

16. dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanattan Djalma Silva'nın yaptığı ortada ön direk yakınında topa vuran Romulo meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

Göztepe 41. dakikada farkı ikiye çıkardı. Tijanic'in aktardığı pasıyla sol kanatta topla buluşan Djalma Silva'nın, 2 futbolcuyu geçip ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta Celustka'ya da çarpan top ağlara gitti: 2-0.

Müsabakanın 55. dakikasında Fredy'nin sağ kanattan yaptığı ortada penaltı noktası yakınında topla buluşan Puscas'ın şutunda Göztepe kalecisi Lis topu uzaklaştırdı. Cenk Şen'in pasıyla topa tekrar sahip olan Puscas'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

84. dakikada Doğan Erdoğan'ın ceza sahasından attığı sert şutta kaleci Diogo, topu kornere gönderdi.

Karşılaşmayı Göztepe 2-0 üstün bitirdi. Bu sonuçla Göztepe sezonun ilk galibiyetini alarak puanını 6'ya yükseltti. Bodrum FK ise 3 puanda kaldı.

Kaynak: AA

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