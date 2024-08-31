Milli Para Atlet Serkan Yıldırım, Paris'te Altın Madalya Kazandı

MİLLİ para atlet Serkan Yıldırım, erkekler T12 100 metre finalinde 10.70 derecesiyle Paralimpik Oyunlar şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

Paris 2024'te atletizm mücadelelerinde erkekler 100 metre T12 sınıfında final müsabakası gerçekleştirildi. Serkan Yıldırım, para atletizmde Türkiye'nin en iyi sonucunu elde ederek ve Türkiye'ye Paris'te 3'üncü altın, toplamda 9'uncu madalyasını kazandırdı. Serkan, 10.70'lik zamanıyla altın madalyanın sahibi oldu. ABD'den Noah Malande 10.71'le gümüş, Brezilya'dan Joeferson Marinho de Oliveira bronz madalya elde etti.

Milli sporcu, Türkiye'ye para atletizme altın madalya getiren ilk isim oldu.

Kaynak: DHA